https://sputnik-georgia.ru/20250915/uchastnitsa-iz-gruzii-vyshla-v-polufinal-vokalnogo-shou-ty-super-294938772.html

Участница из Грузии вышла в полуфинал вокального шоу "Ты супер!"

Участница из Грузии вышла в полуфинал вокального шоу "Ты супер!"

Sputnik Грузия

На этот раз для выступления Текла подготовила композицию легендарной британской рок-группы The Animals "House of the Rising Sun" 15.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-15T00:04+0400

2025-09-15T00:04+0400

2025-09-15T00:04+0400

грузия

новости

культура

нтв

диана арбенина

алсу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24526/62/245266249_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e7c0dbbde3d65c4d4ce12d1c0e339a17.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Пятнадцатилетняя Текла Экаладзе единогласным решением жюри вышла в полуфинал международного вокального конкурса "Ты супер!" Это второе участие Теклы в популярном шоу. Шесть лет назад она уже пробовала свои силы в проекте "Ты супер!", но тогда не смогла дойти до конца. На пути к финалу она спела песню Нино Катамадзе "Once in the street", покорив сердца многих телезрителей, а затем оригинально представила свою интерпретацию песни "Сулико" На этот раз для выступления Текла подготовила композицию легендарной британской рок-группы The Animals "House of the Rising Sun". Реакция членов жюри конкурса на выступление Теклы: Певец Игорь Крутой: "Народ Грузии очень музыкален, он очень поющий в своей манере. Ты по своему исполнила и рассмотрела эту песню "Дом восходящего солнца", которая исполняется уже лет 50. И ты нашла свое какое-то видение этого произведения. И это очень достойно выглядело сегодня". Певица Алсу: "У тебя такой мощный голос, и тебе всего 15 лет. Представляешь, что будет через пять лет? Не останавливайся". Всего в полуфинал шоу в первый день конкурса вышли четверо участников. В проекте принимают участие конкурсанты в возрасте от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах, школах-интернатах, приемных семьях. Текла осталась круглой сиротой в семь лет. В три года она потеряла отца, который утонул в море, а через четыре года на ее глазах от аневризмы сосуда головного мозга умерла мать. Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, нтв, диана арбенина, алсу, видео