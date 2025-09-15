https://sputnik-georgia.ru/20250915/v-gruzii-sotrudnik-agentstva-prodovolstviya-zaderzhan-za-vzyatku-294949507.html
В Грузии сотрудник Агентства продовольствия задержан за взятку
В Грузии сотрудник Агентства продовольствия задержан за взятку
Обвиняемому ветеринару грозит от шести до девяти лет по статье о взяточничестве
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Ветеринару Национального агентства продовольствия за взятку в размере 650 лари (240,7 доллара) грозит тюремное заключение сроком до девяти лет, говорится в сообщении Следственной службы Минфина.Следствием установлено, что обвиняемый работал ветеринаром в Национальном агентстве продовольствия и, среди прочих обязанностей, обеспечивал бесплатную выдачу так называемых ушных бирок, необходимых для регистрации и идентификации животных в одном из районов Грузии. В целях получения личной материальной выгоды обвиняемый в разное время требовал и вымогал у гражданина взятку в размере 650 лари за идентификацию/регистрацию незарегистрированных животных, приобретенных в другой административной единице, без соблюдения установленного государством порядка. В результате проведенных мер часть полученной в качестве взятки суммы была изъята.Уголовное дело возбуждено по статье "Взяточничество", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.
В Грузии сотрудник Агентства продовольствия задержан за взятку
Обвиняемому ветеринару грозит от шести до девяти лет по статье о взяточничестве
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Ветеринару Национального агентства продовольствия за взятку в размере 650 лари (240,7 доллара) грозит тюремное заключение сроком до девяти лет, говорится в сообщении Следственной службы Минфина.
Следствием установлено, что обвиняемый работал ветеринаром в Национальном агентстве продовольствия и, среди прочих обязанностей, обеспечивал бесплатную выдачу так называемых ушных бирок, необходимых для регистрации и идентификации животных в одном из районов Грузии.
В целях получения личной материальной выгоды обвиняемый в разное время требовал и вымогал у гражданина взятку в размере 650 лари за идентификацию/регистрацию незарегистрированных животных, приобретенных в другой административной единице, без соблюдения установленного государством порядка.
В результате проведенных мер часть полученной в качестве взятки суммы была изъята.
Уголовное дело возбуждено по статье "Взяточничество", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.