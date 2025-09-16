https://sputnik-georgia.ru/20250916/administratsiya-trampa-sderzhanna-v-otnoshenii-gruzii-chto-mozhno-rastsenit-kak-blagosklonnost-294962010.html
Администрация Трампа сдержанна в отношении Грузии, что можно расценить как благосклонность
Администрация Трампа сдержанна в отношении Грузии, что можно расценить как благосклонность
Sputnik Грузия
Главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов затронул тему давления на Грузию со стороны Запада 16.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-16T16:07+0400
2025-09-16T16:07+0400
2025-09-16T17:11+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
в мире
аналитика
тбилиси
брюссель
пресс-центр
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/10/294961797_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29095eef14568f59f2515518b10a4d3e.jpg
По его словам, Евросоюз по-прежнему пытается навязать Тбилиси политический сценарий, при котором власть должна перейти к тем, кого фактически "назначат" в Брюсселе.Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Однако, отмечает эксперт, прежнее единство Запада утрачено. ЕС продолжает курс на делегитимизацию грузинского руководства, но Соединенные Штаты сегодня занимают более сдержанную позицию, сосредоточившись на других приоритетах в регионе – от Зангезурского коридора до иранского ядерного вопроса.Крылов подчеркивает, что именно разрыв в подходах Вашингтона и Брюсселя становится выгодным фактором для Грузии: попытки "евробюрократии" оказывать давление не находят поддержки, а позиция США, хоть и отстраненная, воспринимается куда более благожелательной, чем при предыдущей администрации.
тбилиси
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/10/294961797_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9444bd2716b6ab072b086d4ca8654067.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, в мире, аналитика, тбилиси, брюссель, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, в мире, аналитика, тбилиси, брюссель, пресс-центр, видео
Администрация Трампа сдержанна в отношении Грузии, что можно расценить как благосклонность
16:07 16.09.2025 (обновлено: 17:11 16.09.2025)
Главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов затронул тему давления на Грузию со стороны Запада
По его словам, Евросоюз по-прежнему пытается навязать Тбилиси политический сценарий, при котором власть должна перейти к тем, кого фактически "назначат" в Брюсселе.
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
Однако, отмечает эксперт, прежнее единство Запада утрачено. ЕС продолжает курс на делегитимизацию грузинского руководства, но Соединенные Штаты сегодня занимают более сдержанную позицию, сосредоточившись на других приоритетах в регионе – от Зангезурского коридора до иранского ядерного вопроса.
Крылов подчеркивает, что именно разрыв в подходах Вашингтона и Брюсселя становится выгодным фактором для Грузии: попытки "евробюрократии" оказывать давление не находят поддержки, а позиция США, хоть и отстраненная, воспринимается куда более благожелательной, чем при предыдущей администрации.