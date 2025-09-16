https://sputnik-georgia.ru/20250916/administratsiya-trampa-sderzhanna-v-otnoshenii-gruzii-chto-mozhno-rastsenit-kak-blagosklonnost-294962010.html

Администрация Трампа сдержанна в отношении Грузии, что можно расценить как благосклонность

Главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов затронул тему давления на Грузию со стороны Запада 16.09.2025

По его словам, Евросоюз по-прежнему пытается навязать Тбилиси политический сценарий, при котором власть должна перейти к тем, кого фактически "назначат" в Брюсселе.Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Однако, отмечает эксперт, прежнее единство Запада утрачено. ЕС продолжает курс на делегитимизацию грузинского руководства, но Соединенные Штаты сегодня занимают более сдержанную позицию, сосредоточившись на других приоритетах в регионе – от Зангезурского коридора до иранского ядерного вопроса.Крылов подчеркивает, что именно разрыв в подходах Вашингтона и Брюсселя становится выгодным фактором для Грузии: попытки "евробюрократии" оказывать давление не находят поддержки, а позиция США, хоть и отстраненная, воспринимается куда более благожелательной, чем при предыдущей администрации.

