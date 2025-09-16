https://sputnik-georgia.ru/20250916/aviakompaniya-azimut-svyazhet-tbilisi-s-krasnodarom-294944573.html

Авиакомпания "Азимут" свяжет Тбилиси с Краснодаром

Авиакомпания "Азимут" наращивает число прямых рейсов между Грузией и городами Российской Федерации 16.09.2025

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" начинает выполнять рейсы между Тбилиси и Краснодаром с 23 сентября 2025 года, сообщается на сайте авиаперевозчика. Рейс между курортными городами будет выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Вылет из Краснодара (аэропорт Пашковский) в 10:30 по местному времени. Время в пути составит 1,5 часа. Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании. Авиакомпания Азимут с 2023 года выполняет полеты в международные аэропорты Грузии: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми из Москвы, Сочи, Минеральных Вод, Уфы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска. В мае 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Азимут, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

