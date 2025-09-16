https://sputnik-georgia.ru/20250916/borba-s-nelegalami-v-gruzii-iz-strany-vydvorili-desyatki-chelovek-294960000.html

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили десятки человек

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили десятки человек

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал из страны 29 иностранцев, находящихся в стране нелегально, сообщили в пресс-службе МВД. Из страны, в частности, были выдворены граждане Индии, Ганы, Турции, Непала, Туркменистана, Ирана, Пакистана и Латвии. Выдворенные лица злоупотребили сроками, установленными грузинским законодательством, и оставались в стране без законных оснований, заявили в ведомстве. В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

