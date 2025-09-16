https://sputnik-georgia.ru/20250916/deystviya-ukrainskoy-vlasti-vyzyvayut-trevogu--premer-ministr-gruzii-294965333.html

Действия украинской власти вызывают тревогу – премьер-министр Грузии

Действия украинской власти вызывают тревогу – премьер-министр Грузии

Sputnik Грузия

Кобахидзе прокомментировал дело со взрывчаткой, которую задержанным, по версии СГБ, передали сотрудники украинских спецслужб 16.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-16T19:19+0400

2025-09-16T19:19+0400

2025-09-16T20:02+0400

новости

политика

грузия

тбилиси

украина

румыния

ираклий кобахидзе

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грубое отношение к Грузии со стороны украинских властей вызывает тревогу, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. На прошлой неделе СГБ Грузии сообщило о задержании двух граждан Украины с большим количеством взрывчатого вещества "гексоген". По версии СГБ, конечным известным пунктом доставки был дом в Тбилиси, а взрывчатку задержанным передали сотрудники украинских спецслужб. СМИ утверждают, что взрывчатку планировалось применить на акции протеста 4 октября. "Когда украинские власти проявляют такое грубое отношение к нашей стране, это очень тревожно. Остальные детали должна расследовать служба государственной безопасности. Когда конкретный фигурант дела, задержанный, прямо заявляет, что они получили задание от Службы безопасности Украины, когда из материалов дела на данном этапе выясняется, что конечным пунктом назначения этого вещества должен был быть один из районов Тбилиси и т. д., это еще больше усиливает вопросы по этому делу и по тем намерениям, которые стоят за этим делом", – сказал Кобахидзе. Дело о взрывчатке с Украины По данным СГБ, взрывчатка поступила в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию. СГБ задержала как водителя автомобиля, так и лицо, с которым он связался уже на территории Грузии. При обысках у задержанных нашли восемь мобильных телефонов, компьютер, электронные носители, крупную сумму наличных, SIM-карты разных стран, а также кокаин. Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатки", а также "Незаконный оборот наркотиков". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

украина

румыния

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, политика, грузия, тбилиси, украина, румыния, ираклий кобахидзе, сгб