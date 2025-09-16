https://sputnik-georgia.ru/20250916/dtp-s-mikroavtobusom-na-zapade-gruzii--sredi-postradavshikh-est-inostrantsy-294955949.html
ДТП с микроавтобусом на западе Грузии – среди пострадавших есть иностранцы
ДТП с микроавтобусом на западе Грузии – среди пострадавших есть иностранцы
Sputnik Грузия
Водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал с дороги 16.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-16T11:36+0400
2025-09-16T11:36+0400
2025-09-16T11:46+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
бахмаро
гурия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263267554_76:0:2501:1364_1920x0_80_0_0_8435c13535b9a10ada84b95ea2824acc.jpg
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В высокогорном поселке Бахмаро (регион Гурия) в результате аварии пострадали 15 человек, среди них иностранцы, сообщают СМИ. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал с дороги. Среди пассажиров находились и иностранные туристы. Все пострадавшие доставлены в больницу. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
бахмаро
гурия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263267554_545:0:2364:1364_1920x0_80_0_0_fa5bd0f13840f94c7423678fd7667262.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, бахмаро, гурия
происшествия, грузия, новости, тбилиси, бахмаро, гурия
ДТП с микроавтобусом на западе Грузии – среди пострадавших есть иностранцы
11:36 16.09.2025 (обновлено: 11:46 16.09.2025)
Водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал с дороги
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В высокогорном поселке Бахмаро (регион Гурия) в результате аварии пострадали 15 человек, среди них иностранцы, сообщают СМИ.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал с дороги. Среди пассажиров находились и иностранные туристы. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".