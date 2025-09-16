https://sputnik-georgia.ru/20250916/ekzamen-na-prava-dlya-voditeley-avtobusov-i-bolshegruzov-uslozhnyaetsya-v-gruzii-s-1-oktyabrya-294947574.html
Экзамен на права для водителей автобусов и большегрузов усложняется в Грузии с 1 октября
Экзамен на права для водителей автобусов и большегрузов усложняется в Грузии с 1 октября
Sputnik Грузия
Желающие получить права категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E смогут сдать практический экзамен в Руставском и Кутаисском структурных подразделениях... 16.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-16T10:50+0400
2025-09-16T10:50+0400
2025-09-16T10:50+0400
общество
грузия
новости
мвд грузии
агентство обслуживания мвд грузии
водительские права
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1a/249080372_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_51f13334d8e3be69851e08c338036de7.jpg
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Практическая часть экзаменов на получение водительских прав категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E станет в Грузии двухэтапной с 1 октября, сообщили в Агентстве обслуживания МВД. Новшества вводятся в соответствии с изменениями, внесенными в Закон "О дорожном движения".Кандидат в водители имеет право сдать второй этап практического экзамена в течение 365 календарных дней после успешной сдачи первого этапа. В случае истечения 365-дневного срока удовлетворительный результат, полученный на первом этапе практического экзамена, теряет юридическую силу. Желающие получить права категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E смогут сдать практический экзамен в Руставском и Кутаисском структурных подразделениях Агентства обслуживания. Для сдачи второго этапа практического экзамена обязательно заранее пройти регистрацию и взять номер очереди. Сделать это можно непосредственно в соответствующем структурном подразделении агентства, через веб-сайт или мобильное приложение. Права на вождение в Грузии выдаются с 16 лет, при этом в 16 лет можно получить права на управление мопедом, квадроциклом и трициклом. С 17 лет уже можно получить права на вождение мотоцикла с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси, а также трактором.Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа. Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права, лишь имея вид на жительство или справку о пребывании в стране более 185 дней. Исключение составляют только сотрудники дипведомств, которые должны представлять копию аккредитационной карты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1a/249080372_449:0:3000:1913_1920x0_80_0_0_1c3a294030f71fd273c615ba2c2eda24.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, мвд грузии, агентство обслуживания мвд грузии, водительские права
общество, грузия, новости, мвд грузии, агентство обслуживания мвд грузии, водительские права
Экзамен на права для водителей автобусов и большегрузов усложняется в Грузии с 1 октября
Желающие получить права категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E смогут сдать практический экзамен в Руставском и Кутаисском структурных подразделениях Агентства обслуживания
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Практическая часть экзаменов на получение водительских прав категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E станет в Грузии двухэтапной с 1 октября, сообщили в Агентстве обслуживания МВД.
Новшества вводятся в соответствии с изменениями, внесенными в Закон "О дорожном движения".
"Согласно изменениям, первый этап практического экзамена кандидат будет сдавать на закрытой территории, а второй этап экзамена – в реальных условиях дорожного движения, в соответствии с маршрутами экзамена, утвержденными приказом МВД Грузии", – говорится в сообщении.
Кандидат в водители имеет право сдать второй этап практического экзамена в течение 365 календарных дней после успешной сдачи первого этапа.
В случае истечения 365-дневного срока удовлетворительный результат, полученный на первом этапе практического экзамена, теряет юридическую силу.
Желающие получить права категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E смогут сдать практический экзамен в Руставском и Кутаисском структурных подразделениях Агентства обслуживания.
Для сдачи второго этапа практического экзамена обязательно заранее пройти регистрацию и взять номер очереди. Сделать это можно непосредственно в соответствующем структурном подразделении агентства, через веб-сайт или мобильное приложение.
Права на вождение в Грузии выдаются с 16 лет, при этом в 16 лет можно получить права на управление мопедом, квадроциклом и трициклом.
С 17 лет уже можно получить права на вождение мотоцикла с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси, а также трактором.
Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа.
Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права, лишь имея вид на жительство или справку о пребывании в стране более 185 дней. Исключение составляют только сотрудники дипведомств, которые должны представлять копию аккредитационной карты.