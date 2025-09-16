https://sputnik-georgia.ru/20250916/ekzamen-na-prava-dlya-voditeley-avtobusov-i-bolshegruzov-uslozhnyaetsya-v-gruzii-s-1-oktyabrya-294947574.html

Экзамен на права для водителей автобусов и большегрузов усложняется в Грузии с 1 октября

Желающие получить права категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E смогут сдать практический экзамен в Руставском и Кутаисском структурных подразделениях... 16.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Практическая часть экзаменов на получение водительских прав категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E станет в Грузии двухэтапной с 1 октября, сообщили в Агентстве обслуживания МВД. Новшества вводятся в соответствии с изменениями, внесенными в Закон "О дорожном движения".Кандидат в водители имеет право сдать второй этап практического экзамена в течение 365 календарных дней после успешной сдачи первого этапа. В случае истечения 365-дневного срока удовлетворительный результат, полученный на первом этапе практического экзамена, теряет юридическую силу. Желающие получить права категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E смогут сдать практический экзамен в Руставском и Кутаисском структурных подразделениях Агентства обслуживания. Для сдачи второго этапа практического экзамена обязательно заранее пройти регистрацию и взять номер очереди. Сделать это можно непосредственно в соответствующем структурном подразделении агентства, через веб-сайт или мобильное приложение. Права на вождение в Грузии выдаются с 16 лет, при этом в 16 лет можно получить права на управление мопедом, квадроциклом и трициклом. С 17 лет уже можно получить права на вождение мотоцикла с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси, а также трактором.Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа. Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права, лишь имея вид на жительство или справку о пребывании в стране более 185 дней. Исключение составляют только сотрудники дипведомств, которые должны представлять копию аккредитационной карты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

