Евросоюз не должен смотреть свысока на Грузию – Папуашвили

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Посол Евросоюза Павел Герчинский, а также другие посольства, организации и политики должны уважать Грузию и действовать в рамках ее законодательства, а не пытаться "учить демократии" и смотреть свысока, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Папуашвили прокомментировал встречу Герчинского с представителями неправительственного сектора в регионе Гурия. В том числе и с гражданской активисткой, основательницей НПО Solidarity Fund PL in Georgia Анано Цинцабадзе, которая активно участвует в мероприятиях, проводимых под эгидой ЕС и отличается публикацией сообщений, содержащих ненависть и вражду. Основанная ею НПО не зарегистрирована в реестре для "иноагентов", несмотря на то, что получает финансирование из Польши. По словам Папуашвили, за счет средств граждан ЕС финансируется активистка, которая призывает к "политическому убийству" и с цинизмом высказывается о смерти одного из выдающихся политиков современной истории Грузии – Левана Гачечиладзе. Глава грузинского законодательного органа провел параллели с практикой либералов в США, где, по словам Папуашвили, также допускаются насмешки над человеческой смертью. Он подчеркнул, что проблема заключается в избирательном подходе ЕС: они охотно демонстрируют положительные результаты своих проектов, но предпочитают молчать, когда финансируемые ими люди призывают к политическим убийствам или насмехаются над смертью человека. По его мнению, они должны уважать Грузию, а не пытаться "учить демократии", учитывая, что Грузия по многим показателям превосходит некоторые европейские страны. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

