Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

16.09.2025

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Дожди, град и грозы, а также усиление ветра ожидаются в Грузии с конца дня 18 сентября до второй половины дня 20 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. На море высока вероятность шторма в 3-4 балла. Ожидаемые осадки могут привести к значительному увеличению уровня воды на реках Грузии, вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

