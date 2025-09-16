https://sputnik-georgia.ru/20250916/kobakhidze-ob-areste-khabeishvili-sverzhenie-vlasti-ne-byvaet-mirnym-294954736.html

Кобахидзе об аресте Хабеишвили: Свержение власти не бывает мирным

Премьер Грузии объяснил причины ареста одного из лидеров оппозиционной партии Левана Хабеишвили 16.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Нельзя говорить о мирном или немирном свержении власти, поэтому во всем, что касается предъявленных одному из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили обвинений, – все решит суд, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили был задержан 11 сентября. Поводом для ареста оппозиционера стали его публичные призывы в соцсетях и эфирах телеканалов – речь идет об анонсах революции и свержения власти, а также о предложении 200 тысяч долларов силовикам за предоставление служебной информации и отказ выполнять приказы начальства. Он также отметил, что оппозиция приучила общество к языку радикализма, в котором постоянно присутствуют фразы о свержении власти. Глава правительства пообещал, что наряду с ужесточением законодательства в отношении коррупции и наркопреступлений будет ужесточен подход к политически мотивированным преступлениям. Ранее лидеры "Грузинской мечты" заявили, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти, и революции в стране не будет. Хабеишвили, как и ряд других оппозиционных лидеров, не раз заявлял, что день выборов в органы местного самоуправления – 4 октября, станет днем смены власти в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

