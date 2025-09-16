Кобахидзе об аресте Хабеишвили: Свержение власти не бывает мирным

https://sputnik-georgia.ru/20250916/kobakhidze-ob-areste-khabeishvili-sverzhenie-vlasti-ne-byvaet-mirnym-294954736.html
Премьер Грузии объяснил причины ареста одного из лидеров оппозиционной партии Левана Хабеишвили
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Нельзя говорить о мирном или немирном свержении власти, поэтому во всем, что касается предъявленных одному из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили обвинений, – все решит суд, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили был задержан 11 сентября. Поводом для ареста оппозиционера стали его публичные призывы в соцсетях и эфирах телеканалов – речь идет об анонсах революции и свержения власти, а также о предложении 200 тысяч долларов силовикам за предоставление служебной информации и отказ выполнять приказы начальства. Он также отметил, что оппозиция приучила общество к языку радикализма, в котором постоянно присутствуют фразы о свержении власти. Глава правительства пообещал, что наряду с ужесточением законодательства в отношении коррупции и наркопреступлений будет ужесточен подход к политически мотивированным преступлениям. Ранее лидеры "Грузинской мечты" заявили, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти, и революции в стране не будет. Хабеишвили, как и ряд других оппозиционных лидеров, не раз заявлял, что день выборов в органы местного самоуправления – 4 октября, станет днем смены власти в Грузии.
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Нельзя говорить о мирном или немирном свержении власти, поэтому во всем, что касается предъявленных одному из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили обвинений, – все решит суд, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
Один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили был задержан 11 сентября. Поводом для ареста оппозиционера стали его публичные призывы в соцсетях и эфирах телеканалов – речь идет об анонсах революции и свержения власти, а также о предложении 200 тысяч долларов силовикам за предоставление служебной информации и отказ выполнять приказы начальства.
"Нет ни мирного, ни немирного свержения власти. Возбуждено два дела – как по факту свержения власти, так и по факту обещания взятки. Остальное, конечно же, дело суда", – заявил Кобахидзе.
Он также отметил, что оппозиция приучила общество к языку радикализма, в котором постоянно присутствуют фразы о свержении власти.
"За эти дни были сделаны тысячи заявлений. И здесь практика должна отличаться от той, что была 3-4 года назад. Закон должен работать в Грузии со всей строгостью, только в этом случае наши национальные интересы могут быть полностью защищены", – заявил Кобахидзе.
Глава правительства пообещал, что наряду с ужесточением законодательства в отношении коррупции и наркопреступлений будет ужесточен подход к политически мотивированным преступлениям.
"У нас будут более строгие подходы к обеспечению соблюдения закона во всех сферах, чем это было раньше. Конечно, это не устраивает наркоманов, "нацев", организованную преступность, но это устраивает общество", – заявил Кобахидзе.
Ранее лидеры "Грузинской мечты" заявили, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти, и революции в стране не будет.
Хабеишвили, как и ряд других оппозиционных лидеров, не раз заявлял, что день выборов в органы местного самоуправления – 4 октября, станет днем смены власти в Грузии.