Коррумпированные чиновники в Грузии будут отчитываться о доходах в течение 30 лет – проект

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Госслужащие, сотрудники госкомпаний и занимающие политические должности лица будут обязаны заполнять декларацию о доходах в течение 30 лет, если их признают виновными в совершении финансовых и должностных преступлений, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. На данный момент декларацию о доходах в Грузии заполняют только работающие сотрудники и политические должностные лица. Как пояснил Кирцхалия, соответствующие поправки в закон "О борьбе с коррупцией" уже подготовлены и в ближайшее время будут зарегистрированы на бюро для последующего рассмотрения на заседании парламента.Он отметил, что новшества помогут стране войти в тройку лучших стран мира по показателю низкого уровня коррупции. В Грузии на минувшей неделе разгорелся громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Его обвиняют в растрате государственных средств и отмывании 1,3 миллиона лари в 2023 году при покупке аппарата МРТ для военного госпиталя и отмывании денег. По этому же делу задержаны его заместитель и экс-глава департамента закупок Минобороны. Ранее в июне 2025 года по обвинению в растрате государственных средств и отмывании денег был задержан первый заместитель министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе. Его обвиняют в отмывании 2,2 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

