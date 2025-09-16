https://sputnik-georgia.ru/20250916/kurs-lari-na-vtornik--27051-gel-294953197.html

Курс лари на вторник – 2,7051 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0049 лари по отношению к доллару 16.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 сентября в размере 2,7051 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0049 лари лари по отношению к доллару.

