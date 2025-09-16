Мэрия Тбилиси запустит новые программы по ранней диагностике и лечению онкозаболеваний

https://sputnik-georgia.ru/20250916/meriya-tbilisi-zapustit-novye-programmy-po-ranney-diagnostike-i-lecheniyu-onkozabolevaniy-294959370.html
На финансирование программ системы здравоохранения в 2025 году мэрия Тбилиси выделила из бюджета 535 млн лари 16.09.2025, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24876/28/248762808_0:420:2895:2048_1920x0_80_0_0_f533a3d362ca11d4f88ad770532459d9.jpg
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Три новые медицинские программы (финансирование исследований ранней диагностики рака, программа радиойодтерапии щитовидной железы и финансирование скрининга рака легких) запустит мэрия Тбилиси в ближайшие четыре года, заявил первый заместитель мэра Анриа Басилая. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе вместе со своим заместителем Андриа Басилая провел презентацию проектов в сфере здравоохранения и социальной сферы, запланированных на 2026-2029 годы. "Во-первых, это программа "Финансирование исследований ранней диагностики рака", в рамках которой будут финансироваться все дорогостоящие исследования: генетические исследования, ПЭТ, МРТ и компьютерная томография с контрастом", – сказал Басилая. Новая программа даст возможность диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии и сократить расходы, уже выделяемые на лечение. Ежегодно этой программой будут пользоваться не менее 10 тысяч жителей Тбилиси. Вторая программа – это радиойодтерапия щитовидной железы, лечение со 100-процентным финансированием и эффективностью до 95%. Третья финансирование скрининга рака легких. "Как известно, рак легких занимает первое место по смертности среди онкологических заболеваний. Его ранняя диагностика крайне важна. В рамках программы исследования по выявлению предраковых патологий и рака на ранней стадии будут финансироваться на 100%", – добавил Басилая. На финансирование программ системы здравоохранения в 2025 году мэрия Тбилиси выделила из бюджета 535 млн лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
