Молодой спортсменке предъявили обвинение в насилии над несовершеннолетним в Грузии
Молодой спортсменке предъявили обвинение в насилии над несовершеннолетним в Грузии
16.09.2025
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение спортсменке Хатии Виблиани в насилии в отношении несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства.
В социальной сети 11 сентября распространилось видео, где популярная грузинская армреслерша Хатия Виблиани избивает подростка, прижав его к стене здания. За происходящим наблюдала малолетняя дочь Виблиани. По информации СМИ, потерпевшему 14 лет.
Виблиани грозит до двух лет тюрьмы. Она обвиняется в нанесении побоев, причинивших физическую боль несовершеннолетнему, но не повлекших последствий, предусмотренных статьей 120.
Расследование, проведенное министерством внутренних дел, установило, что 11 сентября в одном из магазинов города Тбилиси обвиняемая избила несовершеннолетнего, после чего продолжила применение силы уже выйдя из магазина.