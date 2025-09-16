https://sputnik-georgia.ru/20250916/molodoy-sportsmenke-predyavili-obvinenie-v-nasilii-nad-nesovershennoletnim-v-gruzii-294959230.html

Молодой спортсменке предъявили обвинение в насилии над несовершеннолетним в Грузии

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение спортсменке Хатии Виблиани в насилии в отношении несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства. В социальной сети 11 сентября распространилось видео, где популярная грузинская армреслерша Хатия Виблиани избивает подростка, прижав его к стене здания. За происходящим наблюдала малолетняя дочь Виблиани. По информации СМИ, потерпевшему 14 лет. Виблиани грозит до двух лет тюрьмы. Она обвиняется в нанесении побоев, причинивших физическую боль несовершеннолетнему, но не повлекших последствий, предусмотренных статьей 120. Расследование, проведенное министерством внутренних дел, установило, что 11 сентября в одном из магазинов города Тбилиси обвиняемая избила несовершеннолетнего, после чего продолжила применение силы уже выйдя из магазина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

