Нападение на полицейских и врачей произошло в Кутаиси
Нападение на полицейских и врачей произошло в Кутаиси
16.09.2025
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Несколько человек, доставленных в клинику в Кутаиси для прохождения наркотеста, избили медперсонал и полицейских, сообщило местное агентство "Инфо-Имерети". По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статьям "Насилие" и "Нападение на сотрудника полиции". По данным СМИ, граждане отказались пройти тест, что послужило поводом для конфликта сначала с медицинскими работниками, а затем с сотрудниками полиции. Нарушителей задержали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Несколько человек, доставленных в клинику в Кутаиси для прохождения наркотеста, избили медперсонал и полицейских, сообщило местное агентство "Инфо-Имерети".
По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статьям "Насилие" и "Нападение на сотрудника полиции".
По данным СМИ, граждане отказались пройти тест, что послужило поводом для конфликта сначала с медицинскими работниками, а затем с сотрудниками полиции.