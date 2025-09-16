Грузия
Нападение на полицейских и врачей произошло в Кутаиси
Нападение на полицейских и врачей произошло в Кутаиси
Граждане отказались пройти тест на определение наркотиков, что послужило поводом для конфликта 16.09.2025
2025-09-16T18:08+0400
2025-09-16T18:08+0400
происшествия
новости
грузия
кутаиси
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Несколько человек, доставленных в клинику в Кутаиси для прохождения наркотеста, избили медперсонал и полицейских, сообщило местное агентство "Инфо-Имерети". По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статьям "Насилие" и "Нападение на сотрудника полиции". По данным СМИ, граждане отказались пройти тест, что послужило поводом для конфликта сначала с медицинскими работниками, а затем с сотрудниками полиции. Нарушителей задержали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
кутаиси
происшествия, новости, грузия, кутаиси
происшествия, новости, грузия, кутаиси

Нападение на полицейских и врачей произошло в Кутаиси

18:08 16.09.2025
Граждане отказались пройти тест на определение наркотиков, что послужило поводом для конфликта
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Несколько человек, доставленных в клинику в Кутаиси для прохождения наркотеста, избили медперсонал и полицейских, сообщило местное агентство "Инфо-Имерети".
По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статьям "Насилие" и "Нападение на сотрудника полиции".
По данным СМИ, граждане отказались пройти тест, что послужило поводом для конфликта сначала с медицинскими работниками, а затем с сотрудниками полиции.
Нарушителей задержали.
