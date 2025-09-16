https://sputnik-georgia.ru/20250916/napadenie-na-politseyskikh-i-vrachey-proizoshlo-v-kutaisi--294960311.html

Нападение на полицейских и врачей произошло в Кутаиси

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Несколько человек, доставленных в клинику в Кутаиси для прохождения наркотеста, избили медперсонал и полицейских, сообщило местное агентство "Инфо-Имерети". По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статьям "Насилие" и "Нападение на сотрудника полиции". По данным СМИ, граждане отказались пройти тест, что послужило поводом для конфликта сначала с медицинскими работниками, а затем с сотрудниками полиции. Нарушителей задержали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

