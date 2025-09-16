Грузия
Порт Анаклия: переговоры с китайским инвестором продолжаются
Порт Анаклия: переговоры с китайским инвестором продолжаются
Проект является стратегически важным и требует детального обсуждения
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Проект строительства глубоководного порта в курортном городке Анаклия требует прояснения множества деталей, в связи с чем правительство Грузии активно ведет переговоры с китайско-сингапурским консорциумом, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited &amp; China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. По его словам, на данном этапе активно обсуждаются шесть основных вопросов. После согласования всех тем будет подписано окончательное соглашение. Строительство порта Анаклия Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.
Порт Анаклия: переговоры с китайским инвестором продолжаются

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Проект строительства глубоководного порта в курортном городке Анаклия требует прояснения множества деталей, в связи с чем правительство Грузии активно ведет переговоры с китайско-сингапурским консорциумом, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.

"Развитие Анаклия – один из главных приоритетов. Переговоры активно ведутся, однако есть много деталей, которые необходимо прояснить", – заявил Кобахидзе.

По его словам, на данном этапе активно обсуждаются шесть основных вопросов. После согласования всех тем будет подписано окончательное соглашение.

Строительство порта Анаклия

Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.
Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
