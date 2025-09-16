https://sputnik-georgia.ru/20250916/riski-i-krasnye-flagi-ot-zapada-v-otnoshenii-gruzii-pered-vyborami--video-294961356.html
Риски и "красные флаги" от Запада в отношении Грузии перед выборами – видео
Риски и "красные флаги" от Запада в отношении Грузии перед выборами – видео
В преддверии местных выборов в Грузии, которые пройдут 4 октября, политическая атмосфера накалена
В интервью Sputnik Грузия главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов проанализировал, какие риски и вызовы стоят перед страной и как на ситуацию влияют внешние игроки.Эксперт подчеркивает: для Грузии выборы традиционно несут угрозу провокаций и уличных протестов, но нынешний контекст меняется. ЕС продолжает давить на Тбилиси, угрожая лишением безвизового режима, в то время как США заняли более сдержанную позицию. Этот разрыв в западном единстве, по словам Крылова, играет на руку грузинскому руководству.Особое внимание он уделил фигуре мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который, несмотря на протесты оппозиции, сохраняет лидерские позиции и широкую поддержку. Оппозиция же, по оценке эксперта, лишена сопоставимых по масштабу фигур и остается зависимой от внешних сил.Отдельная тема разговора – отказ международных организаций направить наблюдателей на выборы. Крылов уверен: это связано с отсутствием у оппозиции шансов на убедительные доказательства фальсификаций. По его мнению, Грузия сегодня демонстрирует редкий пример самостоятельной политики в регионе, и именно это определяет интерес к ее выборам как внутри страны, так и за ее пределами.
