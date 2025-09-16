https://sputnik-georgia.ru/20250916/skolko-deneg-pereveli-migranty-v-gruziyu--novaya-statistika-294952341.html
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за январь-август 2025 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-август 2025 года вырос на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 373,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-июле 2025 года из России перечислено 304,9 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 26,9% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в августе снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в августе 2025 года выросли на 10,7% по сравнению с августом 2024 года и составили 321,6 миллиона долларов.В августе 2025 года из России перечислено 41,3 миллиона долларов – 12,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 2,9% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ августе из Грузии за границу перевели 35,7 миллиона долларов, что на 7,8% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За восемь месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 263,5 миллиона долларов – на 9,7% больше, чем за тот же период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
По объему денежных переводов в Грузию за январь-август 2025 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-август 2025 года вырос на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 373,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-август 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
441,8
20,8
Италия
404,8
8,6
Россия
304,9
-26,9
Германия
201,8
18,7
Греция
189,5
11,6
В январе-июле 2025 года из России перечислено 304,9 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 26,9% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Перечисления из России в августе снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в августе 2025 года выросли на 10,7% по сравнению с августом 2024 года и составили 321,6 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за август 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
59,3
16,8
Италия
53,4
8,3
Россия
41,3
-2,9
Германия
29,3
15,5
Греция
25,1
12,4
В августе 2025 года из России перечислено 41,3 миллиона долларов – 12,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 2,9% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В августе из Грузии за границу перевели 35,7 миллиона долларов, что на 7,8% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За восемь месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 263,5 миллиона долларов – на 9,7% больше, чем за тот же период прошлого года.