Сколько составляет средняя зарплата в Грузии? – новые данные
Sputnik Грузия
При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться, и у мужчин она выше практически во всех секторах 16.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии во втором квартале 2025 года составила 2 212 лари ($822), что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за апрель-июнь 2025 года составила 2 317,6 лари ($861), что на 10,1% выше аналогичного показателя 2024 года.
Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе выросла на 10,8% и составила 2 024 лари ($752).
Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 553,8 лари, а наименьший ее показатель в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети составил 1 122,2 лари ($417).
По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата во втором квартале 2025 года:
Информация и коммуникация – 4 176,5 лари (+5,4%);
Финансовая и страховая деятельность – 3 732,2 лари (+2,5%);
Строительство – 3 467,7 (+17,7%);
Научная и техническая деятельность – 2 995,3 лари (+4,3%).
При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться, и у мужчин она выше практически во всех секторах. За отчетный период средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 655,8 лари (+10% за год), тогда как женщин – 1 769,5 лари (+11,3% за год).