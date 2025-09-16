Сколько составляет средняя зарплата в Грузии? – новые данные

https://sputnik-georgia.ru/20250916/skolko-sostavlyaet-srednyaya-zarplata-v-gruzii--novye-dannye-294948134.html

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии во втором квартале 2025 года составила 2 212 лари ($822), что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за апрель-июнь 2025 года составила 2 317,6 лари ($861), что на 10,1% выше аналогичного показателя 2024 года. Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе выросла на 10,8% и составила 2 024 лари ($752). Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 553,8 лари, а наименьший ее показатель в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети составил 1 122,2 лари ($417). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата во втором квартале 2025 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться, и у мужчин она выше практически во всех секторах. За отчетный период средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 655,8 лари (+10% за год), тогда как женщин – 1 769,5 лари (+11,3% за год). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

