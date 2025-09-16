Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

https://sputnik-georgia.ru/20250916/umer-amerikanskiy-akter-i-rezhisser-robert-redford-294963661.html

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Знаменитый американский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет, сообщает газета New York Times.Генеральный директор рекламного агентства Rogers & Cowan Синди Бергер рассказала изданию, что актер умер во сне в окрестностях города Прово в штате Юта. Другие подробности не приводятся.Роберт Редфорд заслужил всемирное признание актерскими работами в фильмах "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969) о приключениях двух грабителей и "Афера" (1973) о мошенниках времен Великой депрессии.Редфорд – лауреат премии "Оскар" за лучшую режиссуру. Является одним из шести режиссеров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

