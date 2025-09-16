https://sputnik-georgia.ru/20250916/umyli-ruki-pochemu-obsebdipch-ne-priedet-v-gruziyu-nablyudat-za-vyborami-294955604.html

"Умыли руки": почему ОБСЕ/БДИПЧ не приедет в Грузию наблюдать за выборами

"Умыли руки": почему ОБСЕ/БДИПЧ не приедет в Грузию наблюдать за выборами

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Отказ миссии ОБСЕ/БДИПЧ от наблюдения за выборами в органы местного самоуправления Грузии связан с глобальными процессами, направленными против нашей страны, поскольку в случае положительного заключения организация вновь оказалась бы мишенью для нападок, заявила депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили. Власти Грузии 6 сентября направили приглашение БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами, однако организация сочла приглашение слишком поздним и отказалась направить миссию. Как отметили в организации, объективный мониторинг требует времени и доступа ко всем этапам избирательного процесса. По ее словам, ОБСЕ/БДИПЧ является самой престижной наблюдательной организацией, которой представители радикальной оппозиции выразили недоверие. Именно поэтому, по мнению Сепашвили, их наблюдательная миссия не приедет на местные выборы. Согласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, выборы 26 октября прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Оппоненты власти, в том числе зарубежные силы, рассчитывали, что партия "Грузинская мечта" проиграет выборы, однако, как отметила Сепашвили, заключение ОБСЕ/БДИПЧ поставило точку под всеми ложными нарративами. В результате радикальные планы, связанные с организацией саботажа после выборов, рухнули, отметила она Несмотря на это заключение, в ПАСЕ все равно потребовали провести внеочередные парламентские выборы, что, по словам депутата, фактически поставило под сомнение и унизило заключение самой ОБСЕ/БДИПЧ. По словам Сепашвили, этим шагом ОБСЕ/БДИПЧ фактически "умыла руки". Вместе с тем она подчеркнула, что в Грузию все равно прибудут другие международные наблюдатели, уже зарегистрированные в ЦИК, и к ним присоединятся новые, чье мнение также будет иметь вес. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Кобахидзе об аресте Хабеишвили: Свержение власти не бывает мирным>>Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

