В Грузии раскрыта крупная схема отмывания денег – задержан один человек

16.09.2025

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии арестовала одного человека за легализацию беспрецедентной суммы незаконных доходов – 624 млн долларов США и 35 млн евро – через пункт обмена валют в Грузии, сообщает ведомство. По данным следствия, задержанный в 2022-2024 годах, прикрываясь деятельностью пункта обмена валют, находящегося в его собственности и разрешенного Национальным банком, преднамеренно игнорируя требования закона Грузии "О содействии предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма", организовал незаконную схему сбора денежных средств неясного происхождения, их конвертации, изменения происхождения и ввода в легальный оборот. По данным прокуратуры, члены группы, находящиеся в сговоре с задержанным, систематически обеспечивали ввоз из соседних стран особо крупных сумм иностранной валюты неустановленного происхождения в обход таможенных процедур, в специальных тайниках в автомобилях и доставляли деньги в принадлежащий обвиняемому пункт обмена валюты. Обвиняемый, с целью придания законного вида собранной вышеуказанным способом особо крупной сумме иностранной валюты неустановленного происхождения, в разные периоды вносил их в банковские учреждения, как якобы законный доход, полученный в рамках деятельности обменного пункта, и предоставлял ложные данные о происхождении средств. Таким образом, незаконно полученным средствам придавался легальный вид путем конвертации валют, приобретения недвижимости и передачи другим лицам в распоряжение. "Указанными действиями обвиняемый и другие члены преступной группы в 2022-2024 годах легализовали незаконные доходы в размере около 624 миллионов долларов США и 35 миллионов евро", – отмечает прокуратура. В данный момент следствием уже изъята крупная сумма наличности. Также прокуратура намерена конфисковать все имущество, полученное преступным путем. Теперь задержанному грозит до 12 лет тюрьмы. Прокуратура также отмечает, что по аналогичным фактам ранее были осуждены 7 человек, а суд конфисковал имущество на сумму около 13 млн лари (4,8 млн долларов США).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

