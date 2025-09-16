https://sputnik-georgia.ru/20250916/v-tbilisi-nagradili-pobediteley-konkursa-posvyaschennogo-80-letiyu-pobedy-294962939.html

В Тбилиси наградили победителей конкурса, посвященного 80-летию Победы

В Тбилиси наградили победителей конкурса, посвященного 80-летию Победы

В Тбилиси прошла торжественная церемония награждения победителей литературного конкурса, организованного Пушкинским обществом русскоязычных литераторов Грузии...

Событие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и собрало десятки талантливых авторов.Конкурс охватил четыре номинации: "Поэзия", "Проза", "Публицистика" и "Творчество молодых". По итогам отбора двадцать участников получили дипломы и памятные подарки.С поздравлениями к конкурсантам обратился Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов, подчеркнувший значение художественного слова в сохранении памяти и укреплении духовных связей между народами. Председатель общества "Арион" Михаил Айдинов отметил высокий творческий уровень представленных работ и вклад авторов в развитие русскоязычной литературы в Грузии.Конкурс стал не только культурным событием, но и важным напоминанием о том, что литература продолжает соединять поколения и сохранять историческую память.

