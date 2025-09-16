https://sputnik-georgia.ru/20250916/zapad-obvinyaet-gruziyu-krizis-narastaet-evropa-ne-otstupaet---video-294964953.html
Запад обвиняет Грузию: кризис нарастает, Европа не отступает – видео
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что если Евросоюз отменит безвизовый режим для страны, государство это сможет перенести и справиться с проблемой. Но... 16.09.2025, Sputnik Грузия
Однако так ли уж честна Европа в своих претензиях к Грузии? Ее экономический рост в ближайшие годы обещает побить все рекорды. Страна опережает многие другие государства по уровню развития и борьбе с коррупцией. Причем это признает сама Европа – Еврокомиссия опубликовала Индекс восприятия коррупции. Со 67 баллами Грузия опередила все страны-кандидаты на вступление в ЕС и 14 стран-членов ЕС и НАТО. При этом Украина и Молдова заняли первое и третье места среди самых коррумпированных стран.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что если Евросоюз отменит безвизовый режим для страны, государство это сможет перенести и справиться с проблемой. Но на улицы вышли тысячи людей в знак протеста – в Тбилиси продолжаются акции оппозиции
Однако так ли уж честна Европа в своих претензиях к Грузии? Ее экономический рост в ближайшие годы обещает побить все рекорды. Страна опережает многие другие государства по уровню развития и борьбе с коррупцией.
Причем это признает сама Европа – Еврокомиссия опубликовала Индекс восприятия коррупции. Со 67 баллами Грузия опередила все страны-кандидаты на вступление в ЕС и 14 стран-членов ЕС и НАТО. При этом Украина и Молдова заняли первое и третье места среди самых коррумпированных стран.