Запад обвиняет Грузию: кризис нарастает, Европа не отступает – видео

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что если Евросоюз отменит безвизовый режим для страны, государство это сможет перенести и справиться с проблемой. Но... 16.09.2025, Sputnik Грузия

Однако так ли уж честна Европа в своих претензиях к Грузии? Ее экономический рост в ближайшие годы обещает побить все рекорды. Страна опережает многие другие государства по уровню развития и борьбе с коррупцией. Причем это признает сама Европа – Еврокомиссия опубликовала Индекс восприятия коррупции. Со 67 баллами Грузия опередила все страны-кандидаты на вступление в ЕС и 14 стран-членов ЕС и НАТО. При этом Украина и Молдова заняли первое и третье места среди самых коррумпированных стран.

