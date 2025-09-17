Грузия
Небесные пейзажи: взгляд из космоса и с земли – завораживающие фото
Небесные пейзажи: взгляд из космоса и с земли – завораживающие фото
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки головокружительных небесных пейзажей из разных уголков мира 17.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-17T14:06+0400
2025-09-17T15:17+0400
Поднимая взгляд в небо, мы часто думаем о чем-то особенном. Человеку всегда интересно, что же там за облаками, за звездами? Но иногда и небо смотрит сверху на нас...
14:06 17.09.2025 (обновлено: 15:17 17.09.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки головокружительных небесных пейзажей из разных уголков мира
Поднимая взгляд в небо, мы часто думаем о чем-то особенном. Человеку всегда интересно, что же там за облаками, за звездами? Но иногда и небо смотрит сверху на нас...
Вид с высоты птичьего полета на гору Фаньцзин, Китай.

Вид с высоты птичьего полета на гору Фаньцзин, Китай.

Тонкие облака создали потрясающую картину в небе над Нижней Калифорнией, Мексика.

Тонкие облака создали потрясающую картину в небе над Нижней Калифорнией, Мексика.

Облака окутывают покрытую снегом гору Тайцзицюань в Ханчжоу, Китай.

Облака окутывают покрытую снегом гору Тайцзицюань в Ханчжоу, Китай.

Темные тучи сгущаются над полем с деревом возле деревни Кампия на Кипре.

Темные тучи сгущаются над полем с деревом возле деревни Кампия на Кипре.

Темные тучи нависли над собором Святого Петра в Ватикане.

Темные тучи нависли над собором Святого Петра в Ватикане.

Облако окутало заснеженную гору Ванву в Цзиюане, Китай.

Облако окутало заснеженную гору Ванву в Цзиюане, Китай.

Тропический циклон "Гаранс" впервые сформировался над южной частью Индийского океана.

Тропический циклон "Гаранс" впервые сформировался над южной частью Индийского океана.

Лучи солнца пробиваются сквозь облака на обломки зданий в Палестине.

