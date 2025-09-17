https://sputnik-georgia.ru/20250917/294971681.html
Небесные пейзажи: взгляд из космоса и с земли – завораживающие фото
Небесные пейзажи: взгляд из космоса и с земли – завораживающие фото
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки головокружительных небесных пейзажей из разных уголков мира 17.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-17T14:06+0400
2025-09-17T14:06+0400
2025-09-17T15:17+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/11/294971862_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6d34998a2d785aa7fd6cbeabe61082c1.jpg
Поднимая взгляд в небо, мы часто думаем о чем-то особенном. Человеку всегда интересно, что же там за облаками, за звездами? Но иногда и небо смотрит сверху на нас...
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/11/294971862_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_2df48fe80222f9c9d298b10c722372c7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Небесные пейзажи: взгляд из космоса и с земли – завораживающие фото
14:06 17.09.2025 (обновлено: 15:17 17.09.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки головокружительных небесных пейзажей из разных уголков мира
Поднимая взгляд в небо, мы часто думаем о чем-то особенном. Человеку всегда интересно, что же там за облаками, за звездами? Но иногда и небо смотрит сверху на нас...
© Getty Images / VCG/Li He
Вид с высоты птичьего полета на гору Фаньцзин, Китай.
Вид с высоты птичьего полета на гору Фаньцзин, Китай.
© photo : MODIS/NASA/Terra
Тонкие облака создали потрясающую картину в небе над Нижней Калифорнией, Мексика.
Тонкие облака создали потрясающую картину в небе над Нижней Калифорнией, Мексика.
© Getty Images / VCG
Облака окутывают покрытую снегом гору Тайцзицюань в Ханчжоу, Китай.
Облака окутывают покрытую снегом гору Тайцзицюань в Ханчжоу, Китай.
© AP Photo / Petros Karadjias
Темные тучи сгущаются над полем с деревом возле деревни Кампия на Кипре.
Темные тучи сгущаются над полем с деревом возле деревни Кампия на Кипре.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Темные тучи нависли над собором Святого Петра в Ватикане.
Темные тучи нависли над собором Святого Петра в Ватикане.
© Getty Images / VCG/Li Peixian
Облако окутало заснеженную гору Ванву в Цзиюане, Китай.
Облако окутало заснеженную гору Ванву в Цзиюане, Китай.
Тропический циклон "Гаранс" впервые сформировался над южной частью Индийского океана.
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Hamda
Лучи солнца пробиваются сквозь облака на обломки зданий в Палестине.
Лучи солнца пробиваются сквозь облака на обломки зданий в Палестине.