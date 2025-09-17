https://sputnik-georgia.ru/20250917/bezaktsiznye-tovary-v-bespretsedentnom-kolichestve--v-gruzii-zakryli-podpolnyy-zavod-294970615.html

Безакцизные товары в беспрецедентном количестве – в Грузии закрыли подпольный завод

Безакцизные товары в беспрецедентном количестве – в Грузии закрыли подпольный завод

Sputnik Грузия

Примерная стоимость изъятой продукции – алкогольных напитков и сигарет, может достигнуть десятка миллионов, что окончательно определит соответствующая... 17.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-17T21:01+0400

2025-09-17T21:01+0400

2025-09-17T21:01+0400

происшествия

грузия

новости

шида картли

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24533/19/245331918_0:118:1885:1178_1920x0_80_0_0_1ca92295bd9f598b673908e1fc687b65.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии изъяли беспрецедентное количество фальсифицированного товара – более 75 тысяч бутылок алкогольных напитков и 318 тысяч пачек сигарет, задержаны семь человек, сообщила замглавы Следственной службы Ия Ахалая на брифинге. Следствие установило, что обвиняемые в течение многих лет незаконно действовали на территории подпольного завода в регионе Шида Картли, где незаконно разливались и реализовывались алкогольные напитки грузинских и иностранных марок. В ходе обыска также было обнаружено большое количество бутылок, пробок, этикеток, предназначенных для производства напитков, а также около 24 тонн алкогольной жидкости в цистернах. Примерная стоимость изъятой продукции – алкогольных напитков и сигарет, может достигнуть десятка миллионов, что окончательно определит соответствующая экспертиза. Следствие ведется по статьям 196 и 200 УК Грузии "Противоправное использование товарного знака или другого коммерческого обозначения" и "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки". Обвиняемым грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шида картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, шида картли