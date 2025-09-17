https://sputnik-georgia.ru/20250917/chto-na-vas-nadeto-obvinyaemuyu-v-nasilii-sportsmenku-vyveli-iz-zala-suda-v-gruzii-294975089.html

"Что на вас надето?": обвиняемую в насилии спортсменку вывели из зала суда в Грузии

Виблиани грозит до двух лет тюрьмы. Она обвиняется в нанесении побоев, причинивших физическую боль несовершеннолетнему

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузинскую армрестлершу Хатию Виблиани, обвиняемую в насилии в отношении несовершеннолетнего, удалили из зала Тбилисского городского суда суда из-за неподобающего внешнего вида. В соцсети 11 сентября распространилось видео, где Виблиани избивает подростка, прижав его к стене здания. За происходящим наблюдали некий мужчина и малолетняя дочь спортсменки. По информации СМИ, потерпевшему 15 лет. "Что это (на вас надето – прим. Sputnik)? Вы должны были нормально одеться для зала суда! Вы хоть понимаете, где находитесь?" – сказала судья Лела Маридашвили. Хатия Виблиани пришла на заседание суда в топе. После того как спортсменка переоделась, заседание возобновилось. Судья Маридашвили в качестве меры пресечения избрала для Виблиани залог в размере трех тысяч лари. Подсудимая, по ее словам, сожалеет о содеянном.На вопрос судьи о доходах, Виблиани ответила, что "она спортсменка, но на данный момент не работает и находится на социальном обеспечении". Виблиани грозит до двух лет тюрьмы. Она обвиняется по статье 126 в "нанесении побоев, причинивших физическую боль несовершеннолетнему, но не повлекших последствий", предусмотренных статьей 120 Уголовного кодекса Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

