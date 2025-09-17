https://sputnik-georgia.ru/20250917/glava-mid-gruzii-otvetila-na-kritiku-o-sotrudnichestve-s-kitaem-294975881.html

Глава МИД Грузии ответила на критику о сотрудничестве с Китаем

Глава МИД Грузии ответила на критику о сотрудничестве с Китаем

Sputnik Грузия

Грузия не предпринимает ничего исключительного, а лишь руководствуется защитой собственных интересов, заявила Бочоришвили 17.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-17T19:09+0400

2025-09-17T19:09+0400

2025-09-17T19:40+0400

грузия

новости

политика

индия

тбилиси

китай

мака бочоришвили

шос

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291593380_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_56fecd9f72431d366ff171f6afe0e99a.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. То, что для других стран считается допустимым и нормальным, в случае Грузии часто превращается в повод для спекуляций, в том числе в отношении сотрудничества с Китаем, которое полностью соответствует национальным интересам страны, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили. Западные страны и представители грузинской оппозиции не раз выражали обеспокоенность в связи с углублением двусторонних отношений Грузии с Китаем. В 2023 году страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Помимо этого, между Грузией и Китаем действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле и безвизовый режим. Глава МИД подчеркнула, что Грузия "не предпринимает ничего исключительного, а лишь руководствуется защитой собственных интересов". По ее словам, географическое положение страны делает "естественным и необходимым поддержание хороших отношений с партнерами", поскольку Грузия выполняет роль связующего звена между Западом и Востоком. "Когда мы говорим об этой роли, о связующем звене, невозможно обсуждать все это, если у нас не будут хорошо развиты отношения с Китаем. У нас нет никаких оснований для того, чтобы отношения с Китаем были плохими, и, конечно же, у нас нет такого желания", – подчеркнула она. Бочоришвили заявила, что Грузия намерена развивать сотрудничество со всеми партнерами, включая Китай, исходя из национальных интересов. Она отметила, что такие отношения будут продолжаться, если они способствуют экономическому развитию страны и укреплению ее стратегической роли. Глава МИД также ответила на критику оппонентов по поводу отсутствия Грузии на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры оппозиционных партий, среди которых "Единое национальное движение" и "Лело за Грузию", объяснили отсутствие представителей грузинских властей на саммите ШОС тем, что "даже для Китая Грузия – ненадежный партнер", что "партнеры ни во что не ставят "Грузинскую мечту". Как пояснила Бочоришвили, Грузия не была приглашена на саммит ШОС и сопутствующие мероприятия, потому что не имеет никакой роли в организации. Она подчеркнула, что даже если бы страну пригласили, это могло бы стать поводом для критики. Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Беларусь. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами составил около 1,9 миллиарда долларов, 8,2% от всего рынка. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

индия

тбилиси

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, индия, тбилиси, китай, мака бочоришвили, шос, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия