Глава парламента Грузии обвинил Евросоюз в выборе стороны насилия

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Брюссель должен вернуться к базовым европейским ценностям: верховенству закона и уважению прав человека, а не выбирать сторону насилия, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. Ранее пресс-спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Анита Хиппер от имени ЕС выразила солидарность с арестованным в Грузии лидером оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария, "со всеми несправедливо задержанными политзаключенными" и потребовала их освобождения. Хоштария задержали 15 сентября у своего дома в Тбилиси по обвинению повреждении предвыборного баннера. Днем ранее оппозиционер опубликовала видео, на котором наносит надпись "Русская мечта" на предвыборный баннер кандидата в мэры от "Грузинской мечты", действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. По ее словам, таким образом она выразила солидарность с Меги Диасамидзе, задержанной за повреждение агитационного баннера Каладзе. Суд назначил ей залог в размере 2 тысяч лари.Уголовное дело в отношении Хоштария МВД возбудило на основании обращения представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Между тем антиправительственные акции у штаба Кахи Каладзе на прошлой неделе достигли апогея. Вечером 8 сентября у здания штаба произошла драка между протестующими и сторонниками власти, в результате чего были задержаны несколько человек. После ареста 11 сентября одного из лидеров "Единого национального движения" Левана Хабеишвили число участников протестов выросло. Оппозиционные лидеры продолжают призывать сторонников присоединиться к акциям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

