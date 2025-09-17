https://sputnik-georgia.ru/20250917/gruziya-gotovitsya-k-tbilisskomu-forumu-shelkovogo-puti-294960638.html
Грузия готовится к Тбилисскому форуму Шелкового пути
Грузия готовится к Тбилисскому форуму Шелкового пути
Sputnik Грузия
Двухдневные мероприятия обойдутся Минэкономики Грузии в более 1,9 миллиона лари 17.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-17T10:51+0400
2025-09-17T10:51+0400
2025-09-17T10:51+0400
бизнес
новости
экономика
грузия
тбилиси
европа
азия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/19/283641012_0:0:2356:1325_1920x0_80_0_0_0ed724589f07adacc6a0bf0a8b6a8f58.png
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Пятый юбилейный "Форум Тбилисского Шелкового пути" пройдет в грузинской столице 22-23 октября под патронажем премьер-министра, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет уже в пятый раз. В нем примут участие до 2 тысяч делегатов из разных стран. Главная тема и слоган форума в этом году: Invest in Connectivity – Grow in Stability ("Инвестируй в связность – развивайся в стабильности"). Двухдневные мероприятия обойдутся Минэкономики Грузии в более 1,9 миллиона лари. В представительном мероприятии примут участие высокопоставленные политики, представители бизнес-сектора и международных организаций, премьеры и вице-премьеры стран региона, отраслевые министры государств за пределами региона, ведущие глобальные компании, международные финансовые институты и эксперты мирового уровня. "Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса. Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах. В рамках форума модераторами дискуссионных сессий и панелей выступят известные, международно признанные представители ведущих мировых СМИ. Мероприятие стартует 22 октября в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Закария Палиашвили. С приветственной речью выступит премьер-министр Грузии. В этот же день состоятся семь тематических сессий по вопросам торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. Также 22 октября пройдет инвестиционный форум. 23 октября в рамках форума состоится Тбилисский финансовый саммит, официальная церемония открытия которого пройдет при участии лидеров финтех-индустрии. Кроме того, 22-23 октября представители компаний из различных отраслей проведут двусторонние бизнес-встречи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
европа
азия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/19/283641012_336:0:2187:1388_1920x0_80_0_0_7b8af5f41f5b9107d0b4fb8ae3a6b9c6.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бизнес, новости, экономика, грузия, тбилиси, европа, азия
бизнес, новости, экономика, грузия, тбилиси, европа, азия
Грузия готовится к Тбилисскому форуму Шелкового пути
Двухдневные мероприятия обойдутся Минэкономики Грузии в более 1,9 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Пятый юбилейный "Форум Тбилисского Шелкового пути" пройдет в грузинской столице 22-23 октября под патронажем премьер-министра, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.
"Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет уже в пятый раз. В нем примут участие до 2 тысяч делегатов из разных стран. Главная тема и слоган форума в этом году: Invest in Connectivity – Grow in Stability ("Инвестируй в связность – развивайся в стабильности"). Двухдневные мероприятия обойдутся Минэкономики Грузии в более 1,9 миллиона лари.
В представительном мероприятии примут участие высокопоставленные политики, представители бизнес-сектора и международных организаций, премьеры и вице-премьеры стран региона, отраслевые министры государств за пределами региона, ведущие глобальные компании, международные финансовые институты и эксперты мирового уровня.
"Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса.
Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах.
В рамках форума модераторами дискуссионных сессий и панелей выступят известные, международно признанные представители ведущих мировых СМИ.
Мероприятие стартует 22 октября в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Закария Палиашвили. С приветственной речью выступит премьер-министр Грузии. В этот же день состоятся семь тематических сессий по вопросам торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. Также 22 октября пройдет инвестиционный форум.
23 октября в рамках форума состоится Тбилисский финансовый саммит, официальная церемония открытия которого пройдет при участии лидеров финтех-индустрии. Кроме того, 22-23 октября представители компаний из различных отраслей проведут двусторонние бизнес-встречи.