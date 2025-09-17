https://sputnik-georgia.ru/20250917/gruziya-i-ee-vodnye-resursy-kak-sberech-prirodnoe-bogatstvo---video-294981191.html
Грузия и ее водные ресурсы: как сберечь природное богатство? – видео
Среди природных богатств Грузии одно из первых мест занимают ее водные ресурсы.
В стране протекают 26 060 рек общей длиной 58 987 км. На территории Грузии около 850 разных по величине озер, общая площадь которых около 170 кв. км.В горах расположены 734 ледника общей площадью более 500 кв. км. Свыше 250 тыс. га территории Грузии занимают болота, из них на западе страны – 220 тыс. гектаров. А еще в Грузии – 43 водохранилища.
21:29 17.09.2025 (обновлено: 21:31 17.09.2025)
Среди природных богатств Грузии одно из первых мест занимают ее водные ресурсы.
В стране протекают 26 060 рек общей длиной 58 987 км. На территории Грузии около 850 разных по величине озер, общая площадь которых около 170 кв. км.
В горах расположены 734 ледника общей площадью более 500 кв. км. Свыше 250 тыс. га территории Грузии занимают болота, из них на западе страны – 220 тыс. гектаров. А еще в Грузии – 43 водохранилища.