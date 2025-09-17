https://sputnik-georgia.ru/20250917/gruziya-pogasila-dolg-pered-rossiey-294973630.html

Грузия погасила долг перед Россией

Грузия погасила долг перед Россией

Помимо Москвы, Тбилиси полностью выплатил многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузия завершила выплату исторического внешнего долга перед Россией, взятого в первые 10 лет с момента восстановления независимости, говорится в материалах на сайте Минфина Грузии. В общей сложности сумма в 225 миллионов долларов включала проблемные кредиты на сумму 160 миллионов долларов, которые Грузия взяла до 1999 года, а также проценты по долгам, взятым с 1999 года по май 2004 года, и долги, которые должны были быть погашены в 2004-2006 годах. Погашение долга началось в 2011 году, а последний транш был осуществлен в сентябре.Помимо Москвы, Тбилиси полностью выплатил многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану.

