https://sputnik-georgia.ru/20250917/gruziya-pogasila-dolg-pered-rossiey-294973630.html
Грузия погасила долг перед Россией
Грузия погасила долг перед Россией
Sputnik Грузия
Помимо Москвы, Тбилиси полностью выплатил многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану 17.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-17T14:13+0400
2025-09-17T14:13+0400
2025-09-17T14:13+0400
грузия
новости
экономика
турция
москва
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141582_0:80:3068:1806_1920x0_80_0_0_96305f814b8e99c095f42e096a976de2.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузия завершила выплату исторического внешнего долга перед Россией, взятого в первые 10 лет с момента восстановления независимости, говорится в материалах на сайте Минфина Грузии. В общей сложности сумма в 225 миллионов долларов включала проблемные кредиты на сумму 160 миллионов долларов, которые Грузия взяла до 1999 года, а также проценты по долгам, взятым с 1999 года по май 2004 года, и долги, которые должны были быть погашены в 2004-2006 годах. Погашение долга началось в 2011 году, а последний транш был осуществлен в сентябре.Помимо Москвы, Тбилиси полностью выплатил многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
москва
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141582_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_bf6bdabb692dd3562ac1e99f470f8e49.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, турция, москва, тбилиси
грузия, новости, экономика, турция, москва, тбилиси
Грузия погасила долг перед Россией
Помимо Москвы, Тбилиси полностью выплатил многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузия завершила выплату исторического внешнего долга перед Россией, взятого в первые 10 лет с момента восстановления независимости, говорится в материалах на сайте Минфина Грузии.
В общей сложности сумма в 225 миллионов долларов включала проблемные кредиты на сумму 160 миллионов долларов, которые Грузия взяла до 1999 года, а также проценты по долгам, взятым с 1999 года по май 2004 года, и долги, которые должны были быть погашены в 2004-2006 годах.
Погашение долга началось в 2011 году, а последний транш был осуществлен в сентябре.
Помимо Москвы, Тбилиси полностью выплатил многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану.