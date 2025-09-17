Грузия
Грузия погасила долг перед Россией
Грузия погасила долг перед Россией
Помимо Москвы, Тбилиси полностью выплатил многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану 17.09.2025
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузия завершила выплату исторического внешнего долга перед Россией, взятого в первые 10 лет с момента восстановления независимости, говорится в материалах на сайте Минфина Грузии. В общей сложности сумма в 225 миллионов долларов включала проблемные кредиты на сумму 160 миллионов долларов, которые Грузия взяла до 1999 года, а также проценты по долгам, взятым с 1999 года по май 2004 года, и долги, которые должны были быть погашены в 2004-2006 годах. Погашение долга началось в 2011 году, а последний транш был осуществлен в сентябре.Помимо Москвы, Тбилиси полностью выплатил многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Грузия погасила долг перед Россией

14:13 17.09.2025
© photo: Sputnik / StringerЗдание администрации правительства Грузии
Здание администрации правительства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Помимо Москвы, Тбилиси полностью выплатил многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузия завершила выплату исторического внешнего долга перед Россией, взятого в первые 10 лет с момента восстановления независимости, говорится в материалах на сайте Минфина Грузии.
В общей сложности сумма в 225 миллионов долларов включала проблемные кредиты на сумму 160 миллионов долларов, которые Грузия взяла до 1999 года, а также проценты по долгам, взятым с 1999 года по май 2004 года, и долги, которые должны были быть погашены в 2004-2006 годах.
Погашение долга началось в 2011 году, а последний транш был осуществлен в сентябре.
Помимо Москвы, Тбилиси полностью выплатил многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану.
0