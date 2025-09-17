https://sputnik-georgia.ru/20250917/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-17-sentyabrya-2025-294811161.html

Какой сегодня церковный праздник: 17 сентября 2025

По православному церковному календарю 17 сентября отмечают день памяти cвятых Моисея, Вавилы, Урвана, Прилидиана, Епполония, Христодулы, Ермионии, Феодора...

религия

справки

календарь религиозных праздников

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк МоисейПо церковному календарю 17 сентября поминают великого пророка Моисея, происходившего из колена Левиина, законодателя израильтян.Родился будущий пророк в Египте примерно в 1570 году до Рождества Христова. Воспитала Моисея, который являлся орудием в руках Всевышнего во всех своих начинаниях, дочь египетского фараона.Именно Моисею, который творил с силой Божьей великие знамения и чудеса, Господь открыл тайны бытия и вручил десять заповедей на Синайской горе.Умер пророк в 120-летнем возрасте в Моавитской стране. Похоронен в долине близ библейского Веффегора (Бет-Пеор), но точное место его погребения по сей день не известно.Вавила, Урван, Прилидиан, Епполоний и ХристодулаПо церковному календарю 17 сентября поминают священномученика Вавилу, трех юношей – Урвана, Прилидиана, Епполония и их мать Христодулу, пострадавших во время правления Декия (249-251).Император, находясь в Антиохии, устроил языческий праздник. Правитель, совершив службу идолам, отправился в христианский храм, но епископ Антиохийской Церкви Вавила, совершавший в это время литургию и учивший паству стойко переносить посланные испытания, не позволил Декию войти в дом Божий.Взбешенный Декий, видя множество возмущенных христиан, поспешно удалился, но на следующий день приказал сжечь церковь, в которую его посмели не впустить. Святителя схватили и угрозами пытались заставить поклониться идолам.Вместе с епископом правитель осудил трех юношей и их мать, не покинувших святителя даже на суде. Христиан подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили. Произошло это в 251-м.ЕрмионияПо церковному календарю 17 сентября поминают мученицу Ермионию – дочь святого Филипа, апостола из числа 12-ти.Ермиония вместе с сестрой Евтихией отправилась на поиски Иоанна Богослова в Асию (Малая Азия), но во время путешествия узнала о его смерти. Продолжив путь, девы встретили Петрония (ученика апостола Павла) и стали его ученицами.Владея искусством врачевания, мученица помогала многим христианам, исцеляя болезни силой Христовой.Император Траян (98-117), направляясь в поход, проходил через село, где жила Ермиония. Узнав, что она христианка, правитель сначала уговорами, а затем пытками, старался заставить ее отречься. Убедившись, что дева в своей вере непреклонна, император отпустил ее.По приказу Адриана (преемника Траяна) деву вновь вызвали на суд и подвергли жестоким пыткам. После очередных пыток, мученица, солгав, что желает принести жертву идолам, с помощью молитвы разрушила в капище всех истуканов.Адриан в ярости велел вывести деву за город и отрубить ей голову. Казнь поручили осуществить двум слугам – Феодулу и Тимофею, которые решили обесчестить святую по дороге. Но только они об этом подумали, у них высохли руки.Уверовав и раскаявшись, они просили святую помолиться, чтобы Господь их призвал к Себе раньше нее. Удовлетворив просьбу исповедников, она помолилась и мирно скончалась. Произошло это примерно в 117 году.Феодор, Миан, Иулиан и КионПо церковному календарю 17 сентября поминают мучеников Феодора, Миана, Иулиана и Киона, пострадавших во время правления Максимиана (305-311).Исповедников схватили в Никомидии и предали жестоким пыткам. Затем их заперли в жарко натопленной бане, но ангел освободил их. Воины, вновь схватив мучеников, повели их на казнь. Тела мучеников расчленили и бросили в огонь.Святые мученикиПо церковному календарю 17 сентября поминают святого Вавилу и 84 его воспитанников, пострадавших за веру при императоре Максимиане (284-305).Находясь в Никомидии, правитель начал преследование христиан. Старца Вавилу, учившего детей христианскому благочестию, подвергли жестоким пыткам, затем, надев оковы на окровавленное тело, бросили в темницу.Когда перед Максимианом предстали ученики Вавилы, император ласково пытался уговорить их отречься, но все его старания оказались тщетными. Тогда правитель приказал пытать детей, а затем казнить вместе с учителем.ИмениныПо церковному календарю 17 сентября именины отмечают Елена, Аким, Афанасий, Александр, Василий, Григорий, Иоанн, Митрофан, Моисей, Михаил, Николай, Петр, Павел, Симон, Стефан, Феодор и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников

