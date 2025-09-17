Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250917/mid-gruziya-ukreplyaet-bezopasnost-cherez-partnerstvo-s-azerbaydzhanom-armeniey-i-turtsiey-294969527.html
МИД: Грузия укрепляет безопасность через партнерство с Азербайджаном, Арменией и Турцией
МИД: Грузия укрепляет безопасность через партнерство с Азербайджаном, Арменией и Турцией
Sputnik Грузия
Отношения с соседними государствами представляют собой приоритет для внешней политики Грузии, на основе которого страна развивает взаимодействие с другими... 17.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-17T16:06+0400
2025-09-17T16:06+0400
политика
грузия
новости
турция
азербайджан
мака бочоришвили
мид грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1c/291584078_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f13a5386d6dd1cf3a2431629030a701c.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Ключевым приоритетом для властей в вопросах глобальной безопасности являются отношения с соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией, которые являются стратегическими партнерами для Грузии, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили. Она подчеркнула ценность партнерства с каждой из этих стран и напомнила, что именно Тбилиси принял первую трехстороннюю встречу глав МИД. По ее словам, подобный формат сотрудничества будет продолжен и расширен. Глава МИД подчеркнула, что Грузия намерена быть полноценным участником обсуждений ключевых для региона вопросов безопасности и активно сотрудничает с партнерами в этом направлении. Она отметила, что уже состоялись визиты в Турцию, и отношения с Анкарой имеют особое значение, так как Турция является важным игроком в регионе и надежным партнером для Грузии. По словам Бочоришвили, Грузия вместе с Азербайджаном и Турцией в формате трехстороннего сотрудничества реализовала немало важных проектов, что, по ее словам, подтверждает возможность на основе добрососедских и дружеских отношений осуществления этими странами полезных инициатив не только для себя, но и для более широкого региона. Бочоришвили отметила, что в этом году состоялись важные визиты в страны Центральной Азии, которые способствуют укреплению безопасности и развитию экономики региона. По ее словам, Грузия намерена продолжить работу в этом направлении. "Совсем скоро Тбилиси примет Форум Шелкового пути – очередную международную конференцию, где у нас снова будет возможность поговорить о роли и функциях нашей страны, а также о международных форматах сотрудничества, которые Грузия развивает именно в этом направлении", – отметила она.Пятый юбилейный "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет в грузинской столице 22-23 октября. В нем примут участие до 2 тысяч делегатов из разных стран. Главная тема и слоган форума в этом году: Invest in Connectivity – Grow in Stability ("Инвестируй в связность – развивайся в стабильности"). "Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса. Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
турция
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1c/291584078_131:0:1952:1366_1920x0_80_0_0_f039d9685f24bceef53355bee681a55f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, турция, азербайджан, мака бочоришвили, мид грузии
политика, грузия, новости, турция, азербайджан, мака бочоришвили, мид грузии

МИД: Грузия укрепляет безопасность через партнерство с Азербайджаном, Арменией и Турцией

16:06 17.09.2025
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Мака Бочоришвили на встрече глав дипломатических миссий Грузии за рубежом
Министр иностранных дел Мака Бочоришвили на встрече глав дипломатических миссий Грузии за рубежом - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2025
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Подписаться
Отношения с соседними государствами представляют собой приоритет для внешней политики Грузии, на основе которого страна развивает взаимодействие с другими регионами, подчеркнула глава МИД Мака Бочоришвили
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Ключевым приоритетом для властей в вопросах глобальной безопасности являются отношения с соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией, которые являются стратегическими партнерами для Грузии, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.
Она подчеркнула ценность партнерства с каждой из этих стран и напомнила, что именно Тбилиси принял первую трехстороннюю встречу глав МИД. По ее словам, подобный формат сотрудничества будет продолжен и расширен.

"Когда речь идет о глобальной безопасности, в первую очередь, конечно же, следует начать с отношений с соседями, ведь для нас именно они являются главным приоритетом. У Грузии есть стратегическое партнерство с тремя соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией. Для нас очень ценны отношения со всеми тремя странами", – заявила Бочоришвили.

Глава МИД подчеркнула, что Грузия намерена быть полноценным участником обсуждений ключевых для региона вопросов безопасности и активно сотрудничает с партнерами в этом направлении. Она отметила, что уже состоялись визиты в Турцию, и отношения с Анкарой имеют особое значение, так как Турция является важным игроком в регионе и надежным партнером для Грузии.
По словам Бочоришвили, Грузия вместе с Азербайджаном и Турцией в формате трехстороннего сотрудничества реализовала немало важных проектов, что, по ее словам, подтверждает возможность на основе добрососедских и дружеских отношений осуществления этими странами полезных инициатив не только для себя, но и для более широкого региона.

"Под более широким регионом подразумеваются уже Центральная Азия и европейские государства, для которых также важны безопасность нашего региона и сотрудничество. Этим занимаются и грузинские власти – стремятся укрепить связи прежде всего с соседними странами, а затем уже с более широким кругом государств региона", – заявила министр.

Бочоришвили отметила, что в этом году состоялись важные визиты в страны Центральной Азии, которые способствуют укреплению безопасности и развитию экономики региона. По ее словам, Грузия намерена продолжить работу в этом направлении.
"Совсем скоро Тбилиси примет Форум Шелкового пути – очередную международную конференцию, где у нас снова будет возможность поговорить о роли и функциях нашей страны, а также о международных форматах сотрудничества, которые Грузия развивает именно в этом направлении", – отметила она.
Пятый юбилейный "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет в грузинской столице 22-23 октября. В нем примут участие до 2 тысяч делегатов из разных стран. Главная тема и слоган форума в этом году: Invest in Connectivity – Grow in Stability ("Инвестируй в связность – развивайся в стабильности").
"Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса.
Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0