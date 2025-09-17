https://sputnik-georgia.ru/20250917/mid-gruziya-ukreplyaet-bezopasnost-cherez-partnerstvo-s-azerbaydzhanom-armeniey-i-turtsiey-294969527.html

МИД: Грузия укрепляет безопасность через партнерство с Азербайджаном, Арменией и Турцией

МИД: Грузия укрепляет безопасность через партнерство с Азербайджаном, Арменией и Турцией

Отношения с соседними государствами представляют собой приоритет для внешней политики Грузии, на основе которого страна развивает взаимодействие с другими... 17.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Ключевым приоритетом для властей в вопросах глобальной безопасности являются отношения с соседями – Азербайджаном, Арменией и Турцией, которые являются стратегическими партнерами для Грузии, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили. Она подчеркнула ценность партнерства с каждой из этих стран и напомнила, что именно Тбилиси принял первую трехстороннюю встречу глав МИД. По ее словам, подобный формат сотрудничества будет продолжен и расширен. Глава МИД подчеркнула, что Грузия намерена быть полноценным участником обсуждений ключевых для региона вопросов безопасности и активно сотрудничает с партнерами в этом направлении. Она отметила, что уже состоялись визиты в Турцию, и отношения с Анкарой имеют особое значение, так как Турция является важным игроком в регионе и надежным партнером для Грузии. По словам Бочоришвили, Грузия вместе с Азербайджаном и Турцией в формате трехстороннего сотрудничества реализовала немало важных проектов, что, по ее словам, подтверждает возможность на основе добрососедских и дружеских отношений осуществления этими странами полезных инициатив не только для себя, но и для более широкого региона. Бочоришвили отметила, что в этом году состоялись важные визиты в страны Центральной Азии, которые способствуют укреплению безопасности и развитию экономики региона. По ее словам, Грузия намерена продолжить работу в этом направлении. "Совсем скоро Тбилиси примет Форум Шелкового пути – очередную международную конференцию, где у нас снова будет возможность поговорить о роли и функциях нашей страны, а также о международных форматах сотрудничества, которые Грузия развивает именно в этом направлении", – отметила она.Пятый юбилейный "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет в грузинской столице 22-23 октября. В нем примут участие до 2 тысяч делегатов из разных стран. Главная тема и слоган форума в этом году: Invest in Connectivity – Grow in Stability ("Инвестируй в связность – развивайся в стабильности"). "Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса. Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

