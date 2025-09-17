Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250917/naskolko-serezna-travma-khvichi-kvaratskheliya-poluchennaya-v-matche-protiv-lansa-294961217.html
Насколько серьезна травма Хвичи Кварацхелия, полученная в матче против "Ланса"
Насколько серьезна травма Хвичи Кварацхелия, полученная в матче против "Ланса"
Sputnik Грузия
Кварацхелия получил травму в самом начале встречи после грубого подката Одсонна Эдуара 17.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-17T11:52+0400
2025-09-17T11:52+0400
хвича кварацхелия
спорт
новости
грузия
париж
франция
тбилиси
уефа
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292052760_0:102:1441:912_1920x0_80_0_0_d4196eeeb0b22e009b1b183ff99fc3c0.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Травма грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия, полученная в матче четвертого тура чемпионата Франции против "Ланса", оказалась несерьезной, и он может сыграть в матче общего этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" 17 сентября, сообщило Foot Mercato. Предварительное обследование показало, что Кварацхелия получил лишь удар в голень, серьезных повреждений не зафиксировано. Тем не менее, окончательное решение примет главный тренер команды Луис Энрике. Он определит, предоставлять ли игроку отдых до следующей встречи Лиги 1. Кварацхелия получил травму в самом начале встречи после грубого подката Одсонна Эдуара. На икроножной мышце игрока были видны следы от глубоких царапин. "Пари Сен-Жермен" проведет первый матч общего этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" 17 сентября в Париже. Кварацхелия является игроком "Пари Сен-Жермен" с января 2025 года. Он перешел во французский клуб из итальянского "Наполи". В составе "ПСЖ" Кварацхелия в прошлом сезоне выиграл четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов УЕФА. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
париж
франция
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292052760_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_1fa98df858c285403279de4d57d83c34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, париж, франция, тбилиси, уефа, футбол
хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, париж, франция, тбилиси, уефа, футбол

Насколько серьезна травма Хвичи Кварацхелия, полученная в матче против "Ланса"

11:52 17.09.2025
© PSG - Paris Saint-GermainХвича Кварацхелия после гола на матче "ПСЖ"
Хвича Кварацхелия после гола на матче ПСЖ - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2025
© PSG - Paris Saint-Germain
Подписаться
Кварацхелия получил травму в самом начале встречи после грубого подката Одсонна Эдуара
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Травма грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия, полученная в матче четвертого тура чемпионата Франции против "Ланса", оказалась несерьезной, и он может сыграть в матче общего этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" 17 сентября, сообщило Foot Mercato.
Предварительное обследование показало, что Кварацхелия получил лишь удар в голень, серьезных повреждений не зафиксировано.
Тем не менее, окончательное решение примет главный тренер команды Луис Энрике. Он определит, предоставлять ли игроку отдых до следующей встречи Лиги 1.
Кварацхелия получил травму в самом начале встречи после грубого подката Одсонна Эдуара. На икроножной мышце игрока были видны следы от глубоких царапин.
"Пари Сен-Жермен" проведет первый матч общего этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" 17 сентября в Париже.
Кварацхелия является игроком "Пари Сен-Жермен" с января 2025 года. Он перешел во французский клуб из итальянского "Наполи". В составе "ПСЖ" Кварацхелия в прошлом сезоне выиграл четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0