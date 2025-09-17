https://sputnik-georgia.ru/20250917/naskolko-serezna-travma-khvichi-kvaratskheliya-poluchennaya-v-matche-protiv-lansa-294961217.html
Насколько серьезна травма Хвичи Кварацхелия, полученная в матче против "Ланса"
Насколько серьезна травма Хвичи Кварацхелия, полученная в матче против "Ланса"
Кварацхелия получил травму в самом начале встречи после грубого подката Одсонна Эдуара
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Травма грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия, полученная в матче четвертого тура чемпионата Франции против "Ланса", оказалась несерьезной, и он может сыграть в матче общего этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" 17 сентября, сообщило Foot Mercato. Предварительное обследование показало, что Кварацхелия получил лишь удар в голень, серьезных повреждений не зафиксировано. Тем не менее, окончательное решение примет главный тренер команды Луис Энрике. Он определит, предоставлять ли игроку отдых до следующей встречи Лиги 1. Кварацхелия получил травму в самом начале встречи после грубого подката Одсонна Эдуара. На икроножной мышце игрока были видны следы от глубоких царапин. "Пари Сен-Жермен" проведет первый матч общего этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" 17 сентября в Париже. Кварацхелия является игроком "Пари Сен-Жермен" с января 2025 года. Он перешел во французский клуб из итальянского "Наполи". В составе "ПСЖ" Кварацхелия в прошлом сезоне выиграл четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.
Насколько серьезна травма Хвичи Кварацхелия, полученная в матче против "Ланса"
Кварацхелия получил травму в самом начале встречи после грубого подката Одсонна Эдуара
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.
Травма грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия, полученная в матче четвертого тура чемпионата Франции против "Ланса", оказалась несерьезной, и он может сыграть в матче общего этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" 17 сентября, сообщило Foot Mercato
.
Предварительное обследование показало, что Кварацхелия получил лишь удар в голень, серьезных повреждений не зафиксировано.
Тем не менее, окончательное решение примет главный тренер команды Луис Энрике. Он определит, предоставлять ли игроку отдых до следующей встречи Лиги 1.
Кварацхелия получил травму в самом начале встречи после грубого подката Одсонна Эдуара. На икроножной мышце игрока были видны следы от глубоких царапин.
"Пари Сен-Жермен" проведет первый матч общего этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" 17 сентября в Париже.
Кварацхелия является игроком "Пари Сен-Жермен" с января 2025 года. Он перешел во французский клуб из итальянского "Наполи". В составе "ПСЖ" Кварацхелия в прошлом сезоне выиграл четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.