Насколько серьезна травма Хвичи Кварацхелия, полученная в матче против "Ланса"

Кварацхелия получил травму в самом начале встречи после грубого подката Одсонна Эдуара 17.09.2025, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292052760_0:102:1441:912_1920x0_80_0_0_d4196eeeb0b22e009b1b183ff99fc3c0.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Травма грузинского вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия, полученная в матче четвертого тура чемпионата Франции против "Ланса", оказалась несерьезной, и он может сыграть в матче общего этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" 17 сентября, сообщило Foot Mercato. Предварительное обследование показало, что Кварацхелия получил лишь удар в голень, серьезных повреждений не зафиксировано. Тем не менее, окончательное решение примет главный тренер команды Луис Энрике. Он определит, предоставлять ли игроку отдых до следующей встречи Лиги 1. Кварацхелия получил травму в самом начале встречи после грубого подката Одсонна Эдуара. На икроножной мышце игрока были видны следы от глубоких царапин. "Пари Сен-Жермен" проведет первый матч общего этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" 17 сентября в Париже. Кварацхелия является игроком "Пари Сен-Жермен" с января 2025 года. Он перешел во французский клуб из итальянского "Наполи". В составе "ПСЖ" Кварацхелия в прошлом сезоне выиграл четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов УЕФА. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

