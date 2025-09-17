Олимпийский чемпион и бывший депутат Зураб Звиадаури задержан в Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20250917/olimpiyskiy-chempion-i-byvshiy-deputat-zurab-zviadauri-zaderzhan-v-tbilisi-294976319.html

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Олимпийский чемпион, бывший парламентарий Зураб Звиадаури задержан в Тбилиси за незаконное ношение оружия, информацию подтвердили в МВД Грузии. Звиадаури арестован по статье 236 УК Грузии "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы. В августе 2021 года Звиадаури был фигурантом громкого уголовного дела. Его задержали по обвинению в умышленном убийстве. В декабре того же года Звиадаури освободили под залог в размере 50 тысяч лари. Приговор олимпийскому чемпиону должен был вынести суд присяжных. Убийство произошло в селе Цинандали 16 августа 2021 года. По данным следствия, ссора между молодыми людьми переросла в перестрелку, во время которой трое, в том числе брат олимпийского чемпиона Звиад Звиадаури, были убиты и еще двое ранены. После убийства брата Зураб Звиадаури открыл ответную стрельбу. В результате которой был убит Нико Кенчошвили. Звиадаури стал чемпионом Олимпийских игр в Афинах в 2004 году и принес Грузии первое олимпийское золото. В 2012-2016 годах он был депутатом парламента Грузии, а после работал в Государственной компании транспортировки газа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

