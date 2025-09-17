https://sputnik-georgia.ru/20250917/oppozitsionera-elene-khoshtariya-otpustili-pod-zalog--podrobnosti-294979367.html

Оппозиционера Элене Хоштария отпустили под залог – подробности

Оппозиционера Элене Хоштария отпустили под залог – подробности

Внесение залога и освобождение таким образом – это не выход на свободу, это дань за открытие тюремной двери, сказала политик 17.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Тбилисский горсуд избрал залог в размере 5 тысяч лари лидеру оппозиционной партии "Дроа" и одному из лидеров "Коалиции за перемены" Элене Хоштария по делу обвинения в порче предвыборного баннера кандидата в мэры Тбилиси от партии власти Кахи Каладзе. Хоштария 14 сентября опубликовала видео: она пишет слова "Русская мечта" на предвыборном баннере Кахи Каладзе стоимостью 570 лари. На второй день ее задержали по обвинению в повреждении чужой вещи. По решению судьи Арсена Калатозишвили, у Хоштария есть 20 дней для оплаты залога, после чего она сможет покинуть тюрьму. Между тем Хоштария заявила, что не планирует платить залог. "Внесение залога и освобождение таким образом – это не выход на свободу. Это дань за открытие тюремной двери, которую я, конечно, не заплачу. Не потому, что это заденет мое самолюбие, а потому, что я не смогу призвать вас ни к какой борьбе и не буду участвовать в обмане и фарсе", – сказала Хоштария. При этом она призвала сторонников не выплачивать за нее залог. Отказ Хоштария уже прокомментировал председатель парламента Шалва Папуашвили. "Видимо, ей жалко денег, полученных из российского бюджета, для бюджета Грузии", – сказал Папуашвили. В правящей партии обвиняют Хоштария в том, что она и ее семья получают деньги из России. По информации, распространенной ТВ "Имеди", семья лидера партии Хоштария каждый месяц получает из России миллионы лари. Как пояснила сама Хоштария, ее отец является наследником театрального художника Солико Вирсаладзе, который работал в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Мариинский) в ХХ веке и чьи спектакли ставятся во всем мире. Авторские отчисления со всех его постановок производятся в течение последних 35 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

