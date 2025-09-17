Отмывание денег через пункт обмена валют в Грузии – первый комментарий Нацбанка

https://sputnik-georgia.ru/20250917/otmyvanie-deneg-cherez-punkt-obmena-valyut-v-gruzii--pervyy-kommentariy-natsbanka-294975443.html

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии активно сотрудничал со следствием по делу об отмывании крупной суммы денег через пункт обмена валют, говорится в заявлении регулятора. Прокуратура Грузии 16 сентября сообщила о раскрытии дела об отмывании средств через пункт обмена валют. Владельцу обменного пункта удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро, которые поступали в Грузию в тайниках из-за рубежа. При этом Национальный банк Грузии отмечает, что продолжает надзор за пунктами обмена валюты как в плане борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, так и в плане исполнения требований режимов международных санкций. В случае выявления нарушений Национальный банк применяет соответствующие надзорные меры. В том числе денежные штрафы, что служит повышению уровня соответствия сектора и предотвращению подобных случаев в будущем. Также в случае выявления признаков предполагаемого преступления информация предоставляется уполномоченным ведомствам. Как работали преступники По данным прокуратуры, члены группы, находящиеся в сговоре с задержанным, систематически обеспечивали ввоз из сопредельных стран особо крупных сумм иностранной валюты неустановленного происхождения в обход таможенных процедур, в специальных тайниках, устроенных в автомобилях, и доставляли деньги в принадлежащий обвиняемому пункт обмена валюты. Обвиняемый, с целью придания законного вида собранной вышеуказанным способом особо крупной сумме иностранной валюты неустановленного происхождения, в разные периоды вносил их в банковские учреждения, как якобы законный доход, полученный в рамках деятельности обменного пункта, и предоставлял ложные данные о происхождении средств. Таким образом, незаконно полученным средствам придавался легальный вид путем конвертации валют, приобретения недвижимости и передачи другим лицам в распоряжение. В данный момент следствием уже изъята крупная сумма наличности. Также прокуратура намерена конфисковать все имущество, полученное преступным путем. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

