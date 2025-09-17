https://sputnik-georgia.ru/20250917/podderzhka-startapov-ostanetsya-prioritetom-pravitelstva-gruzii---kobakhidze-294979700.html

Поддержка стартапов останется приоритетом правительства Грузии – Кобахидзе

17.09.2025

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правительство Грузии в будущем продолжит активно поддерживать развитие стартапов, что, в свою очередь, способствует росту экономики, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время выступления на церемонии награждения победителей программы грантов Агентства инноваций и технологий. Власти активно поддерживают стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. "Стартапы придают особую силу развитию экономики. Здесь сочетаются как технологии, так и творческие подходы и знания. В связи с этим поддержка стартапов станет для нас особым приоритетом в будущем. Это повышает конкурентоспособность на международных экономических рынках", – сказал Кобахидзе. По словам главы правительства, в последнее время государственный и частный сектор активно сотрудничают друг с другом в вопросе развития стартапов. Для поддержки стартапов государство полностью освободило их от уплаты подоходного налога в течение трех лет. Кроме того, определенные налоговые льготы будут действовать на протяжении 10 лет. "Это важный шаг, который будет способствовать развитию стартапов и соответствующей инфраструктуры", – отметил Кобахидзе. По его словам, делается все для того, чтобы грузинская молодежь и специалисты могли реализовывать свои идеи в своей стране – Грузии. В частности, правительство планирует превратить Кутаиси, третий по численности населения город Грузии, в технологический хаб. "Каждая ваша история дает стимул любому другому человеку добиваться успеха, реализовывать свои мечты, превращать идеи в стартапы, и в этом плане проделанная вами, стартаперами, работа заслуживает подражания", – подчеркнул Кобахидзе. Всего было награждено 20 самых инновационных и удачных стартапов. По инициативе Агентства инноваций и технологий Грузии в страну вошла мощная глобальная платформа венчурного капитала, стартап-акселератор – "500 Global", входящая в первую тройку мировых акселераторов. Вместе с грузинскими стартапами в ней принимают участие и международные стартапы, что подчеркивает роль Грузии как регионального инновационного центра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

