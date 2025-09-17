https://sputnik-georgia.ru/20250917/stoit-li-bit-trevogu-gruzinskie-ekologi-proverili-kachestvo-vody-v-chernom-more-294969379.html

Стоит ли бить тревогу? Грузинские экологи проверили качество воды в Черном море

Стоит ли бить тревогу? Грузинские экологи проверили качество воды в Черном море

Sputnik Грузия

Результаты исследований Национального агентства окружающей среды регулярно публикуются на веб-сайте 17.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-17T18:08+0400

2025-09-17T18:08+0400

2025-09-17T18:08+0400

общество

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

черное море

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/11/294969205_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_9f47507f8dfeda8e439dc4cd92ea04ac.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Качество воды в Черном море по всему периметру побережья Грузии, согласно последним данным лабораторных исследований, находится в пределах нормы, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Агентство ежегодно продолжает активно работать над совершенствованием системы мониторинга морской воды. Ежемесячно образцы берутся с 12 разных локаций. В ходе исследований определяется концентрация гидробиологических и химических показателей, в том числе 13 тяжелых металлов, общих нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов, а также других физико-химических показателей. Пробы, взятые из Черного моря, отправляются на анализ в аккредитованную лабораторию Национального агентства окружающей среды по анализу атмосферного воздуха, воды и почвы, которая оснащена высокоточными приборами и полностью соответствует современным стандартам. Результаты исследований Национального агентства окружающей среды регулярно публикуются на официальном веб-сайте агентства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, черное море