Стоит ли бить тревогу? Грузинские экологи проверили качество воды в Черном море
Стоит ли бить тревогу? Грузинские экологи проверили качество воды в Черном море
Результаты исследований Национального агентства окружающей среды регулярно публикуются на веб-сайте 17.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Качество воды в Черном море по всему периметру побережья Грузии, согласно последним данным лабораторных исследований, находится в пределах нормы, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Агентство ежегодно продолжает активно работать над совершенствованием системы мониторинга морской воды. Ежемесячно образцы берутся с 12 разных локаций. В ходе исследований определяется концентрация гидробиологических и химических показателей, в том числе 13 тяжелых металлов, общих нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов, а также других физико-химических показателей. Пробы, взятые из Черного моря, отправляются на анализ в аккредитованную лабораторию Национального агентства окружающей среды по анализу атмосферного воздуха, воды и почвы, которая оснащена высокоточными приборами и полностью соответствует современным стандартам. Результаты исследований Национального агентства окружающей среды регулярно публикуются на официальном веб-сайте агентства.
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Качество воды в Черном море по всему периметру побережья Грузии, согласно последним данным лабораторных исследований, находится в пределах нормы, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Агентство ежегодно продолжает активно работать над совершенствованием системы мониторинга морской воды. Ежемесячно образцы берутся с 12 разных локаций.
В ходе исследований определяется концентрация гидробиологических и химических показателей, в том числе 13 тяжелых металлов, общих нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов, а также других физико-химических показателей.
Пробы, взятые из Черного моря, отправляются на анализ в аккредитованную лабораторию Национального агентства окружающей среды по анализу атмосферного воздуха, воды и почвы, которая оснащена высокоточными приборами и полностью соответствует современным стандартам.
Результаты исследований Национального агентства окружающей среды регулярно публикуются на официальном веб-сайте агентства.