Тело подростка обнаружили в Куре

Поиски подростка в реке начались 15 сентября 17.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Спасатели после двух дней поисков обнаружили тело 16-летнего подростка в реке Мтквари (Кура) в городе Рустави (до 30 км от Тбилиси), сообщил телеканал "Рустави 2". Пропавший без вести подросток – Реваз Даташвили. Тело несовершеннолетнего было в 3 километрах от моста, соединяющего Старый и Новый Рустави. Поиски подростка в реке начались 15 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

