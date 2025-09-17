https://sputnik-georgia.ru/20250917/telo-podrostka-obnaruzhili-v-kure-294970979.html
Тело подростка обнаружили в Куре
Тело подростка обнаружили в Куре
Sputnik Грузия
Поиски подростка в реке начались 15 сентября 17.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-17T13:30+0400
2025-09-17T13:30+0400
2025-09-17T13:42+0400
грузия
новости
происшествия
рустави
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23890/41/238904170_0:37:2000:1162_1920x0_80_0_0_3bbaffb52e9b63dde8b3d3e3497e4167.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Спасатели после двух дней поисков обнаружили тело 16-летнего подростка в реке Мтквари (Кура) в городе Рустави (до 30 км от Тбилиси), сообщил телеканал "Рустави 2". Пропавший без вести подросток – Реваз Даташвили. Тело несовершеннолетнего было в 3 километрах от моста, соединяющего Старый и Новый Рустави. Поиски подростка в реке начались 15 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рустави
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23890/41/238904170_201:0:1801:1200_1920x0_80_0_0_0d061aa8c3fa4263b6cc3bf6a1944d4d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, рустави, тбилиси
грузия, новости, происшествия, рустави, тбилиси
Тело подростка обнаружили в Куре
13:30 17.09.2025 (обновлено: 13:42 17.09.2025)
Поиски подростка в реке начались 15 сентября
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Спасатели после двух дней поисков обнаружили тело 16-летнего подростка в реке Мтквари (Кура) в городе Рустави (до 30 км от Тбилиси), сообщил телеканал "Рустави 2".
Пропавший без вести подросток – Реваз Даташвили. Тело несовершеннолетнего было в 3 километрах от моста, соединяющего Старый и Новый Рустави.
Поиски подростка в реке начались 15 сентября.