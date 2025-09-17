Выборы 2025: для наблюдения зарегистрированы 11 организаций

https://sputnik-georgia.ru/20250917/vybory-2025-dlya-nablyudeniya-zaregistrirovany-11-organizatsiy-294957510.html

Более десяти местных организаций будут наблюдать за выборами в органы местного самоуправления в Грузии

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 16 сентября, зарегистрировала 11 местных организаций для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления.Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 4 октября. Официальная предвыборная кампания началась 5 августа, а регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 28 сентября.На данный момент зарегистрированы следующие организации: Местной наблюдательной организацией может быть непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее чем за год до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов и/или защиту прав человека.После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице количество наблюдателей от каждой организации.Каждая местная организация имеет право назначить на избирательный участок не более одного наблюдателя одновременно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

