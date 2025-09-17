https://sputnik-georgia.ru/20250917/vybory-2025-dlya-nablyudeniya-zaregistrirovany-11-organizatsiy-294957510.html
Выборы 2025: для наблюдения зарегистрированы 11 организаций
Выборы 2025: для наблюдения зарегистрированы 11 организаций
Sputnik Грузия
Более десяти местных организаций будут наблюдать за выборами в органы местного самоуправления в Грузии 17.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-17T09:01+0400
2025-09-17T09:01+0400
2025-09-17T09:01+0400
грузия
новости
политика
выборы в местные органы власти в грузии 2025
цик грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/07/288896240_0:30:1179:693_1920x0_80_0_0_6906106c586f3bce2de660f2d219da24.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 16 сентября, зарегистрировала 11 местных организаций для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления.Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 4 октября. Официальная предвыборная кампания началась 5 августа, а регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 28 сентября.На данный момент зарегистрированы следующие организации: Местной наблюдательной организацией может быть непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее чем за год до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов и/или защиту прав человека.После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице количество наблюдателей от каждой организации.Каждая местная организация имеет право назначить на избирательный участок не более одного наблюдателя одновременно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/07/288896240_68:0:1116:786_1920x0_80_0_0_a460e86064337793e1e29179fbd16a7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, выборы в местные органы власти в грузии 2025, цик грузии
грузия, новости, политика, выборы в местные органы власти в грузии 2025, цик грузии
Выборы 2025: для наблюдения зарегистрированы 11 организаций
Более десяти местных организаций будут наблюдать за выборами в органы местного самоуправления в Грузии
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 16 сентября, зарегистрировала 11 местных организаций для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 4 октября. Официальная предвыборная кампания началась 5 августа, а регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 28 сентября.
На данный момент зарегистрированы следующие организации:
"Международная обсерватория адвокатов и юристов";
"Аналитико-компиляционный центр избирательных и политических технологий";
"Ассоциация свободное поколение";
"Профессиональный союз студентов и работников профессионального образования Грузии и подготовки кадров";
"Центр защиты демократии и защиты прав";
"Центр защиты массмедиа и прав";
"Обсервер политики и права";
"Институт исследования права и политики";
"Центр гражданского развития и мониторинга";
"Центр регионального развития и способствования им";
"Международная ассоциация "Защити свою часть родины".
Местной наблюдательной организацией может быть непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее чем за год до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов и/или защиту прав человека.
После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице количество наблюдателей от каждой организации.
Каждая местная организация имеет право назначить на избирательный участок не более одного наблюдателя одновременно.