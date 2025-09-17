https://sputnik-georgia.ru/20250917/vybory-v-gruzii-2025-nablyudat-za-vyborami--gotovy-23-mezhdunarodnye-organizatsii-294970269.html

Выборы в Грузии 2025: наблюдать за выборами готовы 23 международные организации

Выборы в Грузии 2025: наблюдать за выборами готовы 23 международные организации

Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут 4 октября 17.09.2025

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 17 сентября, для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления зарегистрировала 23 международные организации. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 29 сентября. На данный момент зарегистрированы следующие организации : Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах: Одна организация вправе иметь на избирательном участке не более двух международных наблюдателей одновременно. Международных наблюдателей может сопровождать переводчик, который вместе с ними регистрируется в ЦИК. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

