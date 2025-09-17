Выборы в Грузии 2025: наблюдать за выборами готовы 23 международные организации
Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут 4 октября
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 17 сентября, для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления зарегистрировала 23 международные организации.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 29 сентября.
На данный момент зарегистрированы следующие организации :
Association „ALTERFACT“
Независимая избирательная комиссия Иордании
Независимый высший избирательный орган Туниса
Избирательная комиссия Мальдив
Высший избирательный совет Турции
Избирательный совет Эфиопии
Государственная избирательная комиссия Черногории
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины
Избирательная комиссия Южной Африки
Центральная избирательная комиссия Болгарии
Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской республики
Центральная избирательная комиссия Азербайджана
Избирательный офис Фиджи
Департамент выборов, референдумов и политических партий МВД Словакии
Центральная избирательная комиссия Армении
Избирательная комиссия Филиппин
Государственная избирательная комиссия Эстонии
Центральная избирательная комиссия Албании
Избирательная комиссия Объединенного королевства Великобритании
Избирательная комиссия Малайзии
Избирательный институт Мехико сити
Национальный избирательный институт Мексики
Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах:
уважение законодательства Грузии, ее суверенитета и международных норм прав человека;
воздержание от препятствования избирательному процессу;
политическая беспристрастность;
финансовая независимость от участников избирательного процесса и прозрачность источников финансирования;
соблюдение положений, провозглашенных декларацией о международных принципах наблюдения за выборами.
Одна организация вправе иметь на избирательном участке не более двух международных наблюдателей одновременно. Международных наблюдателей может сопровождать переводчик, который вместе с ними регистрируется в ЦИК.