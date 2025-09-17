Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250917/vybory-v-gruzii-2025-nablyudat-za-vyborami--gotovy-23-mezhdunarodnye-organizatsii-294970269.html
Выборы в Грузии 2025: наблюдать за выборами готовы 23 международные организации
Выборы в Грузии 2025: наблюдать за выборами готовы 23 международные организации
Sputnik Грузия
Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут 4 октября 17.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-17T17:07+0400
2025-09-17T17:07+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
общество
грузия
новости
цик грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1f/249870431_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_b8adc7d9d9d5c3dbcac33623e104d32f.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 17 сентября, для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления зарегистрировала 23 международные организации. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 29 сентября. На данный момент зарегистрированы следующие организации : Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах: Одна организация вправе иметь на избирательном участке не более двух международных наблюдателей одновременно. Международных наблюдателей может сопровождать переводчик, который вместе с ними регистрируется в ЦИК. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1f/249870431_133:0:1120:740_1920x0_80_0_0_12e0261580f7c54f70288e4740850632.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выборы в местные органы власти в грузии 2025, общество, грузия, новости, цик грузии
выборы в местные органы власти в грузии 2025, общество, грузия, новости, цик грузии

Выборы в Грузии 2025: наблюдать за выборами готовы 23 международные организации

17:07 17.09.2025
© Sputnik / Alex ShlamovЦентральная Избирательная комиссия Грузии
Центральная Избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2025
© Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться
Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут 4 октября
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 17 сентября, для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления зарегистрировала 23 международные организации.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 29 сентября.
На данный момент зарегистрированы следующие организации :
Association „ALTERFACT“
Независимая избирательная комиссия Иордании
Независимый высший избирательный орган Туниса
Избирательная комиссия Мальдив
Высший избирательный совет Турции
Избирательный совет Эфиопии
Государственная избирательная комиссия Черногории
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины
Избирательная комиссия Южной Африки
Центральная избирательная комиссия Болгарии
Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской республики
Центральная избирательная комиссия Азербайджана
Избирательный офис Фиджи
Департамент выборов, референдумов и политических партий МВД Словакии
Центральная избирательная комиссия Армении
Избирательная комиссия Филиппин
Государственная избирательная комиссия Эстонии
Центральная избирательная комиссия Албании
Избирательная комиссия Объединенного королевства Великобритании
Избирательная комиссия Малайзии
Избирательный институт Мехико сити
Национальный избирательный институт Мексики
Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах:
уважение законодательства Грузии, ее суверенитета и международных норм прав человека;
воздержание от препятствования избирательному процессу;
политическая беспристрастность;
финансовая независимость от участников избирательного процесса и прозрачность источников финансирования;
соблюдение положений, провозглашенных декларацией о международных принципах наблюдения за выборами.
Одна организация вправе иметь на избирательном участке не более двух международных наблюдателей одновременно. Международных наблюдателей может сопровождать переводчик, который вместе с ними регистрируется в ЦИК.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0