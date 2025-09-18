https://sputnik-georgia.ru/20250918/chekhiya-otmenila-bezvizovyy-rezhim-dlya-diplomatov-i-chinovnikov-iz-gruzii-294982931.html

Чехия отменила безвизовый режим для дипломатов и чиновников из Грузии

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Правительство Чехии ввело визовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии, сообщил министр иностранных... 18.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Правительство Чехии ввело визовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Глава чешского внешнеполитического ведомства объяснил данное решение "неуважением к правам человека, подавлением демонстраций и ослаблением гражданского общества" со стороны правящей партии "Грузинская мечта". В конце января страны ЕС договорились ужесточить визовый режим для грузинских дипломатов и чиновников. Эти лица и члены их семей больше не смогут ездить в ЕС без виз для краткосрочного пребывания. Они также больше не будут иметь права пользоваться упрощенной процедурой подачи заявлений на получение долгосрочных виз. Чехия – двенадцатая страна по счету, которая ввела визовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Ранее аналогичное решение приняли в Румынии, Болгарии, Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Нидерландах, Франции, Бельгии, Италии и Швеции. Ранее, 16 июля, Еврокомиссия по вопросам миграции обратилась в МИД Грузии с просьбой предоставить до конца августа информацию о выполнении условий для сохранения безвизового режима. Среди них – отмена закона об "иностранных агентах" и запрета пропаганды ЛГБТ*. В МИД Грузии сообщили, что отчет о выполнении рекомендаций был направлен в Еврокомиссию 31 августа. При этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о готовности властей выполнить все требования ЕС, при условии, что они будут обоснованными и разумными. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Триумф Кварацхелия: грузин забил "Аталанте" и стал MVP встречи >>В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

