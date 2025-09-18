https://sputnik-georgia.ru/20250918/emu-za-eto-platyat--gruzinskaya-mechta-prokommentirovala-zayavlenie-kongressmena-uilsona-294993809.html

Ему за это платят – "Грузинская мечта" прокомментировала заявление конгрессмена Уилсона

18.09.2025

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Конгрессмен Джо Уилсон делает якобы критические заявления в адрес "Грузинской мечты" взамен на деньги, что представляет собой обычную политическую активность по заказу, заявил председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили журналистам. За две недели до выборов в органы местного самоуправления лидеры "Единого Национального движения" находятся в Вашингтоне и проводят встречи с конгрессменом, сопредседателем Хельсинкской комиссии, автором законопроекта MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence) Джо Уилсоном. В это же время Уилсон распространил в Сети очередную дезинформацию, написав, что "Грузинская мечта" назвала президента США Дональда Трампа лжецом. По словам депутата, грузинское общество выросло и осознало, что если и стоит на кого-то положиться, то это явно не на проплаченную политическую активность, а лишь на собственные интересы. Согласен со своим коллегой и председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе. По его словам, Уилсон делает любые заявления за деньги. "Это человек, который получает деньги, а затем может делать любые заявления, включая такую абсолютную ложь, как мы видели недавно, например, заявления, якобы сделанные членами "Грузинской мечты" о Трампе, что абсурдно", – заявил Гордуладзе. По словам депутата, агентура с грузинскими паспортами вместе с зарубежной агентурой борются против людей, для которых важен суверенитет и единство Грузии. "Общество удивится, если "Национальное движение" решит сказать правду, ведь каждый их шаг – это одна большая ложь. Так было раньше, так есть и сейчас", – заявил Гордуладзе. На фоне визита лидеров "Национального движения" в Вашингтон, Департамент юстиции США опубликовал данные, согласно которым бывшая правящая партия "Единое национальное движение" заплатила американской лоббистской компании Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 360 тысяч долларов (более 972 тысяч лари). Соглашение было оформлено 7 июля 2025 года. В обязанности компании входит поддержка дипломатической деятельности оппозиционной партии в США, углубление отношений с американской стороной и содействие обеспечению свободных и справедливых выборов в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

