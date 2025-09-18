FARA раскрыла лоббистский контракт грузинской оппозиции в США

https://sputnik-georgia.ru/20250918/fara-raskryla-lobbistskiy-kontrakt-gruzinskoy-oppozitsii-v-ssha-294985428.html

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Факт, что оппозиционная партия тратит крупные суммы на лоббистскую деятельность, еще раз указывает на настоящие мотивы критических высказываний, звучащих из США, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили.Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" заплатила американской лоббистской компании Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 360 тысяч долларов (более 972 тысяч лари), согласно документу, опубликованному Департаментом юстиции США.Соглашение оформлено 7 июля 2025 года. В обязанности компании входит поддержка дипломатической деятельности оппозиционной партии в США, углубление отношений с американской стороной и содействие обеспечению свободных и справедливых выборов в Грузии. Информацию о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого действует в Грузии. Грузинская версия американского FARA была принята парламентом 1 апреля и вступила в силу 31 мая. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Среди противников принятия закона – "Единое национальное движение" и его сторонники, которых в правящей партии называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны и стремящейся к смене власти в Грузии. Триумф Кварацхелия: грузин забил "Аталанте" и стал MVP встречи>>Принятие закона стало причиной ухудшения отношений между Грузией и Западом. После одобрения закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего ЛГБТ-пропаганду, Брюссель в 2024 году пересмотрел отношения с Тбилиси: были прекращены встречи на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановлена финансовая помощь. По сути, процесс евроинтеграции был приостановлен. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Чехия отменила безвизовый режим для дипломатов и чиновников из Грузии>>Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.Между тем, при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции, в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при администрации Байдена. Он предусматривает строгие ограничительные и карательные меры против представителей грузинской власти и всех тек, кто является пособникам "отката от демократии".В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

