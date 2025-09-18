Грузинская телекомпания "Рустави 2" отказалась освещать деятельность оппозиционной партии

https://sputnik-georgia.ru/20250918/gruzinskaya-telekompaniya-rustavi-2-otkazalas-osveschat-deyatelnost-oppozitsionnoy-partii-294994357.html
Партия "Гахария за Грузию" – одна из партий, принимающих участие в выборах в органы местной власти, которые состоятся в Грузии 4 октября 18.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Телекомпания "Рустави 2" отказалась от освещения деятельности оппозиционной партии "Гахария за Грузию" из-за оскорбления со стороны одной из лидеров партии Анны Бучукури в адрес главы информационной службы телеканала Нино Шубладзе. Бучукури обвинила телеканал "Рустави 2" в том, что они служат в СГБ Грузии, и назвала Шубладзе "человеком, называющим себя журналистом" и "служителем пропаганды" времен третьего президента Михаила Саакашвили. "От имени канала заявляю, что пока упомянутый политик не принесет публичные извинения за оскорбительное заявление, которое она распространила, канал отказывается освещать любую деятельность политической партии Гахария", – заявил генеральный директор телеканала Бакур Бакурадзе. По его словам, партии также не будут предоставлять эфир в политических передачах телеканала. "Ни я, как директор канала, и ни один член нашей команды не потерпит подобного отношения со стороны агрессивных политиков", – заявил Бакурадзе. Сама Бучукури извиняться не намерена. "Напоминание о собственной биографии – это оскорбление? Да, Нино Шубладзе во времена Саакашвили с руководящих должностей на Р2 "оправдывала" тогдашний режим – точно так же, как и сейчас. Поэтому, друзья, не нужно жить так, чтобы стыдиться собственной биографии", – заявила Бучукури. Между тем в партии "Гахария за Грузию" обвиняют "Рустави 2" в предвзятом отношении к партии, отмечая, что телеканал систематически распространяет ложь о лидере партии Георгии Гахария.Партия "Гахария за Грузию" – одна из партий, принимающих участие в выборах в органы местной власти, которые состоятся в Грузии 4 октября. Национальная комиссия по коммуникациям пока не делала комментария по поводу отказа телеканала предоставлять партии участнице выборов эфир в разгар предвыборной кампании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
