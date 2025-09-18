Грузия и Китай обновили соглашение о свободной торговле

https://sputnik-georgia.ru/20250918/gruziya-i-kitay-obnovili-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-294988574.html

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузия и Китай модернизировали Соглашение о свободной торговле между странами в областях электронной торговли, технических барьеров в торговле, санитарных и фитосанитарных мер, а также содействия инвестициям, сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Между правительством Грузии и правительством Китая состоялись переговоры о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле от 13 мая 2017 года. Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем вступило в силу в 2018 году и направлено на углубление и укрепление двусторонних торговых и инвестиционных отношений. Переговоры с грузинской стороны возглавил замглавы Минэкономики Грузии Геннадий Арвеладзе, а китайскую делегацию – замглавы Департамента по связям со Всемирной торговой организацией Министерства коммерции Китая Хан Чангтянь. Во время переговоров стороны согласовали основную часть текста поправок к соглашению и договорились, что протокол изменений будет подписан в первом квартале 2026 года. Также обсуждались вопросы доступа на китайский рынок меда и мяса птицы, произведенных в Грузии, относительно чего грузинская сторона ожидает позитивных новостей в ближайшем будущем. По его словам, договор о свободной торговле с Китаем вывел торгово-экономические отношения между двумя странами на новый уровень – увеличился не только товарооборот, но и стимулировались инвестиции, наблюдаются положительные тенденции в сфере туризма и гражданской авиации и т. д. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда доллара, на 17% больше, чем в 2024 году, что составляет 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

