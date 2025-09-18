https://sputnik-georgia.ru/20250918/kachestvo-pitevoy-vody-v-gruzii-pochemu-strana-otstaet-ot-sosedey--video--294987415.html

Качество питьевой воды в Грузии: почему страна отстает от соседей? – видео

В Грузии часто можно услышать, как жители предлагают пить воду прямо из-под крана. Однако безопасна ли такая вода для здоровья? 18.09.2025, Sputnik Грузия

18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга воды. По данным Индекса экологической эффективности (EPI), Грузия занимает одно из последних мест среди соседних стран по качеству питьевой воды.В крупных городах, таких как Тбилиси и Батуми, качество воды проверяется, и она считается безопасной.В регионах Грузии с качеством питьевой воды из-под крана дела обстоят хуже, чем в столице. В этой воде специалисты часто находят микробиологические и органолептические отклонения, особенно в периоды сильных дождей, что негативно влияет на ее качество.

